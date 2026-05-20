Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ангелина Стречина сыграет в сиквеле байопика «Руки Вверх!»

20 мая
2026 год

Новости кино >>
20 мая 2026
Стартовали съемки второй части байопика «Руки Вверх!» о легендарной поп-группе Сергея Жукова и Алексея Потехина. К своим ролям вернулись Влад Прохоров и Илья Русь, к актерскому составу также присоединилась Ангелина Стречина. Фильм выйдет в прокат 15 октября 2026 года, сообщает пресс-служба прокатной компании «Атмосфера кино».

Руки вверх!-2 (2026)
фото: "Руки вверх!-2"/"Атмосфера кино"

«Второй фильм — это попытка показать, что внутри. Что любой успех — это ещё и ответственность, а нередко и боль. Здесь мы хотим показать, кто такие ребята из «Руки Вверх!» — что они тоже переживают, любят, плачут, у них тоже иногда бывает всё плохо. Поэтому второй фильм — уже больше про любовь, про чувства, про отношения — такая музыкальная драма. И это попытка показать обратную сторону шоу-бизнеса — не красивую сценическую картинку, но и то, что на самом деле скрывается внутри», – говорит Сергей Жуков.

В съемках картины примет участие вся семья Жукова — Регина Бурд, Ника, Энджел, Мирон и Эван Жуковы. Для младших детей музыканта работа в проекте станет дебютом в кино. Режиссером фильма выступит Алиса Шитикова, для которой это также первый опыт работы с байопиком.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году
«Ощущение, что попал в свой телевизор»: актеры сериала «Универ. Молодые» о том, каково стать частью легендарного проекта
«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам
«Волшебник изумрудного города» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове
Сергей Жуков через суд добился снятия блокировки с фильма «Руки Вверх!»
Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал «Триггер» с Максимом Матвеевым
Сергей Жуков пожаловался Бастрыкину на «серийного истца» Андрея Черкасова
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
Режиссер байопика «Руки Вверх!» работает над сериалом «Бедные Патрики» c Нурланом Сабуровым
Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
«Руки вверх!»: Потому что есть Сережка у тебя
Влад Прохоров: «Музыка – самый быстрый способ добиться зрительских мурашек»
Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
«Анора» с Марком Эйдельштейном, байопик группы «Руки вверх!», «Огниво» и еще 12 фильмов октября
Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
«Значит точно хит будет»: Влад Прохоров и Илья Русь в трейлере фильма «Руки вверх!»
История легендарной группы: трейлер музыкального байопика «Руки вверх»
«Пророк», «Буратино», «Горыныч» и еще 12 фильмов получат поддержку Фонда кино
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
персоны
Сергей Жуков (II)Энджел ЖуковНика ЖуковаАлексей ПотехинВлад ПрохоровИлья РусьАнгелина СтречинаАлиса Шитикова (II)
фильмы
Руки вверх!Руки вверх!-2

фотографии >>
"Руки вверх!-2" (2026)
"Руки вверх!-2" (2026)
"Руки вверх!-2" (2026)
"Руки вверх!-2" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Устинов
17 мая ушёл из жизни художник-постановщик Юрий Устинов.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Йон Гонсалес
Тимоти Олифант
Кауан Реймонд
Малка Рибовска
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?