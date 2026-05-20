Ангелина Стречина сыграет в сиквеле байопика «Руки Вверх!»

«Второй фильм — это попытка показать, что внутри. Что любой успех — это ещё и ответственность, а нередко и боль. Здесь мы хотим показать, кто такие ребята из «Руки Вверх!» — что они тоже переживают, любят, плачут, у них тоже иногда бывает всё плохо. Поэтому второй фильм — уже больше про любовь, про чувства, про отношения — такая музыкальная драма. И это попытка показать обратную сторону шоу-бизнеса — не красивую сценическую картинку, но и то, что на самом деле скрывается внутри», – говорит Сергей Жуков.
В съемках картины примет участие вся семья Жукова — Регина Бурд, Ника, Энджел, Мирон и Эван Жуковы. Для младших детей музыканта работа в проекте станет дебютом в кино. Режиссером фильма выступит Алиса Шитикова, для которой это также первый опыт работы с байопиком.
