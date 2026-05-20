Виталия Корниенко, Алексей Онежен и Юрий Колокольников оказались в сказочной мире «Спящей красавицы»

20 мая 2026
Стартовали съемки масштабной семейной картины режиссера Анарио Мамедова «Спящая красавица». В фильме играют Виталия Корниенко, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Настасья Самбурская, Анастасия Талызина и Арсений Попов. За производство отвечают кинокомпания «Сказка» и студия «Берг Саунд» при поддержке Art Pictures Distribution. Прокатчиком выступает «НМГ Кинопрокат», сообщает пресс-служба компании. Кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год.

фото: «НМГ Кинопрокат»

«Я давно хотел экранизировать сказку, это один из моих любимых жанров, поэтому появившаяся возможность подарила мне шанс представить зрителю оригинальную, авторскую интерпретацию, но с бережным отношением к оригиналу. Безусловно, при подготовке огромное влияние на создание волшебного мира сказки оказали предшественники – я пересматривал все, на чем вырос: начиная от отечественной классики режиссеров Александра Птушко, Александра Роу и Леонида Нечаева и заканчивая диснеевскими картинами и кинолентами Тима Бёртона и Гильермо дель Торо», – говорит режиссер Анарио Мамедов.

Сюжет картины разворачивается вокруг Царевны Любавы, избалованной дочери царя Елизара. Героиня встречает молодого человека Ивана, который очаровывает и пленяет ее своим обаянием. В это же время в царстве появляется Шамаханская Царица — загадочная и опасная женщина, чья красота поддерживается силой магического зеркала. После исчезновения Любавы Иван отправляется на ее поиски и оказывается втянутым в опасное путешествие, где реальность переплетается с миром сновидений. Там героям предстоит пройти через трудности, открыть свое сердце и набраться смелости взглянуть страхам в лицо. На что им придется пойти, чтобы выбраться из мира снов и сохранить зарождающиеся чувства?

Создатели отмечают, что в сказочной вселенной появятся оригинальные персонажи, которые оживут на экране с помощью CGI. Главный акцент будет не только на компьютерную графику — в кадре будут использоваться «аналоговые» приемы и трюки, в духе классического кино. Отдельное внимание фильм обращает к костюмам. Сшитые вручную элементы, специально подобранные ткани, цвета и фасоны подчеркнут характер персонажей. Также, помимо визуальной составляющей фильма, режиссер Анарио Мамедов делает большой акцент на музыкальное сопровождение. Сейчас среди композиторов проходит конкурс, который станет важным этапом формирования аудио-картины.

Продюсерами полнометражной ленты выступили Михаил Погосов и Джульетта Погосова.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
