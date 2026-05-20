«Вот и посмотрим, у кого регенерация больше»: Александр Петров в тизер-трейлере «Весельчака У»

«Весельчак У» — масштабное фантастическое приключение о самом непредсказуемом герое вселенной «Сто лет тому вперед».
«На съемках "Ста лет тому вперед" трудно было представить, что следующий фильм будет посвящен только этому персонажу. Хотя где-то на подсознательном уровне я допускал такую возможность. Сейчас это настоящий бенефис и для Весельчака, и для меня как для актера — чистейший кайф для нас обоих. С героем произойдет, кажется, все, что только может произойти. А в финале Весельчак приходит к очень простой и человеческой мысли, которая, мне кажется, сможет пронзить каждого. Меня точно пронзила», — признается Александр Петров.
По сюжету космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и, наконец, возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати - ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего.
«"Весельчак У" продолжает традицию приключенческого фантастического кино, но для еще более широкой аудитории. Это по-настоящему семейный фильм, который подарит гораздо больше и слез, и смеха, потому что на этот раз центральным персонажем является абсолютно комедийный герой. Мне кажется, зритель будет с большим интересом разгадывать тайны его происхождения», — говорит режиссер, продюсер и автор сценария Александр Андрющенко.
Картина снималась в Москве и Московской области, Красноярске и Казахстане. Фильм «Весельчак У» выйдет в кинотеатрах 15 апреля 2027 года. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».
