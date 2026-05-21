Пушистый тизер аниме «Ты хочешь быть тануки?» (мило и терапевтично)

Аниме «Ты хочешь быть тануки?
» (Omae, Tanuki ni Narane-ka?) обзавелось первым тизером. За адаптацию терапевтической драмы Томо Нагавы
отвечает студия Nippon Animation
(«Охотник х Охотник
», «Малышка Маруко
»), а режиссером выступит Дзюн Камия
(«Царство
», «Давайте тоже слепим кружку
А вот дайджест минувшей недели
.
Древний оборотень Коганэмару выслеживает на городских улица людей, раздавленных тяжелыми невзгодами и мыслями о смерти. Необычный спаситель принимает облик зверя и предлагает отчаявшимся бедолагам заманчивую альтернативу: раз уж они всё равно планируют сдаться, почему бы вместо этого не попробовать побыть енотовидной собакой? Новых подопечных он уводит в лес, где вместо дедлайнов, семейных ссор и гнетущих дум их ждут простые заботы: искать чистую воду, рыть норы, добывать пропитание и отращивать пушистую шубку. Необычная трансформация помогает героям замедлиться, переосмыслить ценности и вернуть радость бытия.
В созерцательном ролике милые зверьки резвятся на фоне живописных пейзажей под музыку Минако Сэки
(«Черный клевер
», «Серебряный страж
»). В честь анонса также опубликованы праздничная иллюстрация
и комментарий Томо Нагавы: мангака пишет о давней любви к работам выпускающей студии и надежде, что грядущий сериал «мягко коснется зрительских сердец».
Оригинальная история с апреля 2021 года выходит на платформе comic POOL
издательства Ichijinsha
. За время публикации серия заняла седьмое место на TSUTAYA Comic Award
— ежегодной премии одноименной торговой сети, где отмечают перспективную мангу. Юбилейный десятый том поступит в продажу в Японии уже 25 мая.
