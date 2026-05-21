Екатерина Симаходская и Даниэль Литтау снимаются в историко-приключенческой драме «Ханна»

2026 год

В Москве и Санкт-Петербурге начались съемки историко-приключенческой драмы «Ханна». Режиссером картины стал дебютант Андрей Зубов, ранее работавший продюсером и закончивший режиссерский факультет Московской школы кино. Продюсерами выступают Владимир Пермяков, Илья Куликов, Андрей Семенов. За производство отвечает кинокомпания LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино, АНО «Автор», дистрибьюторов «Атмосфера кино» и «О!Кино», сообщает пресс-служба «Атмосферы кино».

фото: «Атмосфера кино»

На роль маленькой Ханны — героини, которая говорит на немецком и русском языках, был проведен масштабный кастинг в Германии, в котором из 100 претенденток победила дебютантка Лиза Безель. В фильме также снялись Екатерина Симаходская, Даниэль Литтау, Ольга Науменко, Винсент Вагнер, а также Туре Рифенштайн.

«Ханна» — это историко-приключенческая драма о маленькой девочке, чья жизнь переворачивается с началом Второй мировой войны. После ареста отца в нацистской Германии семья Ханны бежит в Ленинград, где их застает Великая Отечественная война. Оставшись без матери, Ханна находит близкого человека в лице соседки по коммунальной квартире — Марии. Любовь и забота женщины не могут полностью спасти девочку от ужасов войны, но могут помочь их преодолеть и сохранить веру в родительскую любовь.

«Для меня "Ханна" — это фильм о взрослении через испытание. Это картина, в которой ребенок учится отличать добро от зла, видеть в людях не маску, а поступок, и, пройдя через страх, обретает способность защищать другого. Приключенческий жанр дает фильму движение и зрительскую вовлеченность, драма придает глубину, а военный контекст — исторический вес и масштаб. В результате возникает кино, рассчитанное на широкий прокатный потенциал», — поделился Андрей Зубов.

фото: «Атмосфера кино»

Автором сценария выступил дебютант Владимир Лысенко. Он написал историю во время обучения в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор». Сюжет вдохновлен реальными событиями, прототипом Марии выступила родная бабушка Владимира. Она вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады и помогла ей выжить в немецком концлагере.

«По содержанию "Ханна" — это по-настоящему глубокая военная драма, финал которой вызывает огромное количество добрых и светлых эмоций, несмотря на все темные моменты и события войны. По форме — это круто и динамично написанные военные приключения немецкой девочки и ее приемной матери, где каждый поворот держит в напряжении и от сюжета невозможно оторваться. Огромное спасибо АНО "Автор" за классный сценарий и Фонду кино за поддержку производства, а также нашим стратегическим партнерам "Атмосфере кино" и "О!Кино", благодаря которым фильм увидят жители всей страны», — рассказал генеральный продюсер фильма Владимир Пермяков.

Оператором-постановщиком выступает номинант премии «Белый квадрат» Александра Ромм, а за стедикам-съемки в ее команде отвечает Никита Рождественский. Художником-постановщиком значится Александр Наскин.
