Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил конкурсную программу

21 мая
2026 год

21 мая 2026
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил конкурсную программу и представил членов жюри. С 28 мая по 1 июня в Великом Новгороде покажут девять полнометражных фильмов, иллюстрирующих новый авторский взгляд на широкий спектр жанров — от психологической драмы и триллера до экспериментального кино, романтических историй и роуд-муви.

фото: Кадр из фильма «Трасса "Море-море"» / Черноморская Киностудия, СТВ, СКИФ

В конкурсе фестиваля представлены фильмы начинающих кинематографистов. Лента Арсения Московского «Ветер в голове» расскажет историю хоккеиста, вернувшегося из США на малую родину. Драма «Где ты?» (Реж. Вероника Коржевская) препарирует кризис отношений супругов, пытающихся пережить исчезновение своего ребенка, а триллер «Д-76» Алексея Житковского превращает обычный пленочный фотоаппарат в зеркало, отражающее опасный мир криминала. Также на фестивале в Великом Новгороде покажут картину Юлии Анищенко «Жужа» — историю девушки, жизнь которой радикально изменилась после встречи с глухим юношей, тревожную бытовую драму о жизни молодой пары «Меня пожирает собственная кровать» (реж. Вячеслав Иванов), ленту из Дагестана «Не золото» (реж. Тахмина Мюссе), историю первой любви от режиссера Светланы Белкиной «Чужой звонок». Еще на конкурсных показах «Нового движения» можно будет первыми увидеть романтическое роуд-муви Ильи Храмова «Трасса “Море-море”» и международный проект Андрея Бурмистрова «Серф Животное» о группе девушек, отправляющихся на остров ради свободы, скорости и кайтсерфинга.

«В этом году конкурсная программа — это пространство, где авторская глубина, эксперимент и жанровое кино существуют не как противоречия, а как грани единого высказывания. Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри. Но всех их объединяет одно: за каждым стоит художник, который не просто ищет форму, но хочет, чтобы его смыслы были услышаны. Мы убеждены, что по-настоящему живое кино рождается именно на этом пересечении — между творческой свободой и желанием найти отклик в зале», — отмечает программный директор фестиваля Трифон Бебутов.

фото: Кадр из фильма «Меня пожирает собственная кровать» / OASIS PICTURES, Вячеслав Иванов

Распределять награды «Нового движения» в этом году будет жюри, собранное из профессионалов индустрии. В него вошли продюсер Максим Добромыслов, оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская. Помимо зрительской и образовательной программ на смотре пройдет обширная деловая программа «Кинорынок авторского кино», на которой также будут представлены девять перспективных фильмов. По словам куратор программы Ханны Мироненко, «Если программы показов фестивалей – это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего Кинорынка – это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия – это не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории».

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области.
