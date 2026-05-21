Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем»

21 мая
2026 год

Новости кино >>
21 мая 2026
Команда кинотеатра «Художественный» и кластер «КИОН» 29 мая открывают новый сезон летнего кинотеатра «Лето. Кино. Кион». Фильмом открытия станет картина Нины Воловой «Фейерверки днем», получившая приз за лучший дебют на фестивале актуального российского кино «Маяк 2025». За производство картины отвечала Гонзо Фильм, при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба компании.

На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем»
фото: Гонзо Фильм

В фильме снимались Александр Робак, Ван Бин, Вера Енгалычева, Дарья Коныжева, Маша Раскина, Олеся Судзиловская и другие.

По сюжету три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора (Александр Робак). Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг (Ван Бин) — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну.

«Жизнь моей семьи начала меняться: родители развелись, одна сестра уехала, вторая выросла, а я погрузилась в кино. В один момент у меня появилось ощущение смены эпохи и острое желание как-то удержать в руках это уходящее сквозь пальцы время. Оставить какой-то отпечаток в памяти, который сохранит нужную интонацию и меланхолию. Для себя я назвала эту историю "мой вишневый сад", когда она еще была задумкой. Только в моем доме вместо вишни были елки. Это фильм про прощание с домом, с детством, про уходящую эпоху. Если вы любите актерское кино с калейдоскопом персонажей, диалоги и драму с нотами комедии и сатиры, то вам будет интересно», — говорит Нина Волова.

В широкий прокат «Фейерверки днем» выйдут 11 июня.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Фейерверки днём» >>
«Мусорщик»
«Северный ветер»
«Лермонтов». Тизер-трейлер
«Седьмая симфония». Трейлер №9
«Живой»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино
Гран при фестиваля «Маяк» получил фильм «Здесь был Юра»
Маяк-2025: «Фейерверки днем» — тихий огонек чужой души
персоны
Ван Бин (III)Нина ВоловаВера ЕнгалычеваДарья КоныжеваМария РаскинаАлександр РобакОлеся Судзиловская
фильмы
Фейерверки днём

фотографии >>
На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем» фотографии
На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем» фотографии
На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем» фотографии
На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Лола Лэйн
Карло Любек
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?