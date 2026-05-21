На открытии летнего кинотеатра во дворе бара «Стрелка» покажут «Фейерверки днем»

Команда кинотеатра «Художественный» и кластер «КИОН» 29 мая открывают новый сезон летнего кинотеатра «Лето. Кино. Кион». Фильмом открытия станет картина Нины Воловой «Фейерверки днем», получившая приз за лучший дебют на фестивале актуального российского кино «Маяк 2025». За производство картины отвечала Гонзо Фильм, при поддержке Минкультуры России, сообщает пресс-служба компании.
По сюжету три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца Виктора (Александр Робак). Но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэйхонг (Ван Бин) — прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну.
«Жизнь моей семьи начала меняться: родители развелись, одна сестра уехала, вторая выросла, а я погрузилась в кино. В один момент у меня появилось ощущение смены эпохи и острое желание как-то удержать в руках это уходящее сквозь пальцы время. Оставить какой-то отпечаток в памяти, который сохранит нужную интонацию и меланхолию. Для себя я назвала эту историю "мой вишневый сад", когда она еще была задумкой. Только в моем доме вместо вишни были елки. Это фильм про прощание с домом, с детством, про уходящую эпоху. Если вы любите актерское кино с калейдоскопом персонажей, диалоги и драму с нотами комедии и сатиры, то вам будет интересно», — говорит Нина Волова.
В широкий прокат «Фейерверки днем» выйдут 11 июня.
обсуждение >>