«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов

В офисе «Газпром-Медиа Холдинга» состоялась встреча заместителя генерального директора медиахолдинга Бориса Ханчаляна и делегации Министерства культуры Республики Сербия во главе с министром Николой Селаковичем. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере кино, телевидения и дистрибуции контента, а также идеи совместных проектов, направленных на укрепление культурных связей между Россией и Сербией, сообщает пресс-служба холдинга.
фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение проекта «Выжить в Сербии». Стороны отметили высокий потенциал проекта для продвижения страны как привлекательного туристического направления для российской аудитории, обладающего богатым культурным и природным наследием. В ходе встречи представители «Газпром-Медиа Холдинга» передали сербской стороне материалы по шоу для дальнейшего обсуждения. Стороны выразили готовность перейти к предметной проработке съемочного процесса, выбору локаций и согласованию сроков реализации.
Участники встречи также обсудили перспективы совместного кинопроизводства и взаимной дистрибуции контента. В частности, речь шла о создании фильмов, посвященных историческим личностям и событиям, связывающим Россию и Сербию. Сербская сторона передала несколько синопсисов для возможной копродукции между двумя странами. Кроме того, представители сербской делегации выразили интерес к российскому опыту создания современных фильмов-сказок, которые в последние годы пользуются большой популярностью у российских зрителей.
«Сербия заинтересована в развитии совместных медиапроектов с Россией, в том числе направленных на продвижение туристического потенциала нашей страны. Мы приветствуем конкретные практические шаги и предложения со стороны партнеров. Отдельно хочется отметить взаимный интерес к совместному производству контента, посвященному исторической взаимосвязи двух стран, а также к потенциалу формата фильмов-сказок», — отметил министр культуры Республики Сербия Никола Селакович.
В ходе встречи стороны также договорились обменяться каталогами контента для дистрибуции российских фильмов в Сербии и сербских фильмов в России.
«Развитие сотрудничества с сербскими партнерами соответствует ранее утвержденной дорожной карте и включает конкретные направления взаимодействия. Сегодня по итогам встречи мы уже переходим к практическому этапу реализации инициатив, что подтверждает взаимную заинтересованность в долгосрочном партнерстве», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.
