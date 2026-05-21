Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов

21 мая
2026 год

Новости кино >>
21 мая 2026
В офисе «Газпром-Медиа Холдинга» состоялась встреча заместителя генерального директора медиахолдинга Бориса Ханчаляна и делегации Министерства культуры Республики Сербия во главе с министром Николой Селаковичем. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере кино, телевидения и дистрибуции контента, а также идеи совместных проектов, направленных на укрепление культурных связей между Россией и Сербией, сообщает пресс-служба холдинга.

«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов
фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение проекта «Выжить в Сербии». Стороны отметили высокий потенциал проекта для продвижения страны как привлекательного туристического направления для российской аудитории, обладающего богатым культурным и природным наследием. В ходе встречи представители «Газпром-Медиа Холдинга» передали сербской стороне материалы по шоу для дальнейшего обсуждения. Стороны выразили готовность перейти к предметной проработке съемочного процесса, выбору локаций и согласованию сроков реализации.

Участники встречи также обсудили перспективы совместного кинопроизводства и взаимной дистрибуции контента. В частности, речь шла о создании фильмов, посвященных историческим личностям и событиям, связывающим Россию и Сербию. Сербская сторона передала несколько синопсисов для возможной копродукции между двумя странами. Кроме того, представители сербской делегации выразили интерес к российскому опыту создания современных фильмов-сказок, которые в последние годы пользуются большой популярностью у российских зрителей.

«Сербия заинтересована в развитии совместных медиапроектов с Россией, в том числе направленных на продвижение туристического потенциала нашей страны. Мы приветствуем конкретные практические шаги и предложения со стороны партнеров. Отдельно хочется отметить взаимный интерес к совместному производству контента, посвященному исторической взаимосвязи двух стран, а также к потенциалу формата фильмов-сказок», — отметил министр культуры Республики Сербия Никола Селакович.

В ходе встречи стороны также договорились обменяться каталогами контента для дистрибуции российских фильмов в Сербии и сербских фильмов в России.

«Развитие сотрудничества с сербскими партнерами соответствует ранее утвержденной дорожной карте и включает конкретные направления взаимодействия. Сегодня по итогам встречи мы уже переходим к практическому этапу реализации инициатив, что подтверждает взаимную заинтересованность в долгосрочном партнерстве», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   21.05.2026 - 18:13
На уровне министра культуры Сербии решают вопрос передачи "Выжить в Сербии". Это шутка? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Газпром-Медиа Холдинг» и Сербский Минкульт договорились о совместном производстве контента
Началась работа над военно-историческим сериалом совместного производства со странами СНГ «Искра»
персоны
Борис Ханчалян

фотографии >>
«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов фотографии
«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов фотографии
«Газпром-Медиа Холдинг» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Лола Лэйн
Карло Любек
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?