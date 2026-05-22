Телепремьера мелодрамы «Когда горит огонь» с Дарьей Урсуляк состоится 25 мая

«Хорошая подготовка – залог не только успешных, но и спокойных съемок. Мы все трудились как сплоченная семья, без нервов: смех и веселье за кадром и абсолютная включенность уже в кадре. Впервые я совершенно не устал от своей работы: мы снимали в нескольких невероятно красивых деревнях Ярославской области, а также в Угличе – сам город, набережную и Волгу. По жанру наш проект – сочетание драмы, детектива и медицинского процедурала. Ну и, конечно, явная мелодраматическая линия – куда без этого? Я уже работал раньше с Нонной Гришаевой, а вот с Гелой Месхи, Дарьей Урсуляк, Ильёй Малаковым и Варварой Феофановой впервые встретились уже на пробах. Важно, чтобы актер идеально подходил на конкретную роль. И, надеюсь, зритель оценит, что у нас много таких попаданий», — рассказывает Антон Борматов.
Мирную жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Девочка с ушибом головы лежит неподалеку, а рядом с ней – ружье. Все указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Однако эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Дарья Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Лера берется не только выходить девочку, но и, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения. Вместе они начинают свое расследование.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Тем временем в Леру влюбляется хирург районной больницы Никита (Гела Месхи). Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши. Продолжая лечить местных жителей и все больше узнавая об отношениях между ними, героиня осознает, что смерти Василию мог желать буквально каждый из его соседей.
«Наша история мультижанровая: в первую очередь детективная, но при этом и медицинская, и лирическая, и мелодраматическая, и даже отчасти остросюжетная. Мне кажется, сериал "Когда горит огонь" будет интересен многим зрителям. Моя героиня Анна – женщина сложных чувств, непростая, неприятная. У нее есть проблемы не только в отношениях, но и с ее личными пристрастиями, слабостями. Ее выбор, мне кажется, ей самой не всегда понятен. Это сложная для исполнения вещь, но интересная, тонкая; мне хотелось попробовать! И я сама с интересом посмотрю в эфире, насколько это получилось», — добавляет Дарья Урсуляк.
обсуждение >>