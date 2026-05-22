Продолжение байопика о Майкле Джексоне находится в работе

22 мая
2026 год

22 мая 2026
Студия Lionsgate сообщила, что активно работает над продолжением фильма «Майкл», пишет Variety.

фото: Lionsgate

Первая часть завершается на моменте тура «Bad» в 1987 году словами «Его история продолжается». В дальнейшем в жизни короля поп-музыки были не только хиты, но и бесчисленные скандалы.

Как отметили в Lionsgate, в продолжении планируют использовать материал, вырезанный из первой части, так что порядка 25-30% сиквела уже готовы. Также отмечается, что повествование необязательно будет линейным, возможны и флэшбеки.

Бюджет фильма «Майкл» превысил 155 миллионов долларов. В прокате он собрал более 700 миллионов долларов, став одним из крупнейших хитов 2026 года. В российский прокат картина выйдет 28 мая.
№ 1
Андрей (Омск)   22.05.2026 - 16:31
Вторая часть будет называться "Джексон" читать далее>>
