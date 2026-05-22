Ангелина Пахомова и Владислав Ценев снимаются в мелодраме с ультракороткими эпизодами

22 мая
2026 год

22 мая 2026
Онлайн-кинотеатр START и кинокомпания «Небратья Пикчерз» приступили к съемкам 10-серийного сериала «Люби меня, люби» с Ангелиной Пахомовой и Владиславом Ценевым. Проект будет снят в ультракоротком формате — хронометраж каждой серии не будет превышать 7 минут, сообщает пресс-служба START.

фото: онлайн-кинотеатр START

Сериал расскажет, как найти идеальную пару в приложении для знакомств и сохранить взаимность в реальной жизни. В режиссерских креслах — Антон Риваль и Дмитрий Власкин.

«Нам всем показалось интересным попробовать этот новый формат мини-сериала и посмотреть, как в нем можно рассказывать историю. Это была идея START и нашего шоураннера Васи Куценко. И наверное, действительно есть ощущение, что спустя 10–15 лет мы с Димой Власкиным отчасти вернулись к истокам, когда снимали видео для блога "Антон из Франции", потому что снова начали использовать некоторые приемы, которые любили еще в своих самых первых коротких видео», — говорит режиссер проекта Антон Риваль.

По сюжету Вика (Ангелина Пахомова) — популярный блогер, у которой есть миллион подписчиков, рекламные контракты и узнаваемость, но совсем не складывается личная жизнь. Мужчины видят в ней красивую картинку, не пытаясь узнать ее по-настоящему, а каждое новое знакомство заканчивается разочарованием. После очередного болезненного расставания подруги Вики — Юля (Алина Дулова) и Вера (Анна Бегунова) — решают помочь ей, пусть и довольно сомнительным способом. Тайком от Вики они создают для нее профиль в дейтинг-приложении, где указывают, что девушка незрячая и передвигается на инвалидной коляске. Неожиданно именно этот профиль помогает Вике познакомиться с Никитой (Владислав Ценев) — заботливым, внимательным и искренним шеф-поваром, рядом с которым она впервые чувствует, что ее слушают, а не оценивают.

На первое свидание Вика приходит в темных очках и инвалидной коляске. Но чем сильнее между героями возникает настоящая близость, тем страшнее становится правда — особенно после того, как Никита признается, что больше всего в отношениях не переносит ложь.

фото: онлайн-кинотеатр START

«Я знаю много случаев, когда люди знакомились через дейтинг-приложения. Например, была подписана на одну блогершу, и вот она познакомилась именно так с мужем, они женаты уже, наверное, лет 10. Я считаю, с самого начала лучше быть самим собой, быть искренним, потому что фальшь рано или поздно вскроется. Отношения тем и прекрасны, что ты максимально уязвим и предъявляешь себя настоящего. А до тех пор, пока человек хочет казаться кем-то другим, примеряет какой-то несуществующий образ — это говорит о его неуверенности. И я бы задумалась: в чем проблема, почему человек не может быть смелым? Моя героиня Вика действовала импульсивно. И сначала это был просто как какой-то милый эксперимент. А потом это все зашло очень-очень далеко, но я все-таки против таких историй», — делится Ангелина Пахомова.

В сериале также снимаются музыкант и участник шоу «Голос», «Х-фактор. Главная сцена» Иван Чебанов (CHEBANOV), видеоблогер Саша Тилэкс и другие.

«Сегодня наша жизнь — это и соцсети, и дейтинг-приложения, где каждый пытается показать лучшую версию себя. При знакомстве люди редко сразу показывают все свои слабости и недостатки, они хотят понравиться друг другу. Настоящие отношения начинаются позже — когда постепенно снимаются маски. Если бы я узнал, что человек на первом свидании был не до конца искренним, я бы, наверное, отнесся к этому спокойно. Вопрос ведь не в том, есть ли у человека изъяны, а в том, что происходит после того, как эти изъяны становятся видны. В любом случае мне хочется пожелать людям, которые ищут любовь, найти ее — неважно, через приложение или в обычной жизни», — добавляет Антон Риваль.
№ 1
Андрей (Омск)   22.05.2026 - 16:30
Сейчас у людей нет времени на часовые серии, так что формат "коротко и ясно" должен зайти. Главное, чтобы сюжет был нормальным. читать далее>>
