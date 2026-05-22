«История его служанки» с Матвеем Лыковым и Миланой Бру стартует 2 июня

22 мая
2026 год

Новости кино
22 мая 2026
Первые серии исторической мелодрамы с элементами романтической комедии и семейной саги «История его служанки» выйдут 2 июня. В этот день зрители увидят сразу четыре эпизода, а новые будут выходить на платформах Иви и START каждый вторник — по три сразу, сообщают пресс-службы онлайн-кинотеатров.

фото: Иви / START

Многие окрестили проект русскими «Бриджертонами», другие — отечественным ответом затяжным турецким мелодрамам. Параллельно с выходом новых серий в павильонах «Москино» будет продолжаться съемочный процесс — в разработке у создателей 90 серий. Для реализации такой амбициозной задачи команда проекта выстроила нетипичную для российского рынка производственную модель — сериал снимается четырьмя режиссерскими и двумя съемочными юнитами (группами). Это позволяет одновременно работать над разными сюжетными линиями, ускорять выпуск эпизодов и поддерживать непрерывный качественный производственный цикл.

В первых эпизодах «Истории его служанки» зрителей ждет завязка сразу нескольких сюжетных линий. Глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Теперь он рискует лишиться расположения любимой жены Елены (Екатерина Гусева), помолвка его сына Романа (Михаил Сотников) с завидной невестой Юлией Спицыной (Вероника Журавлева) сорвется, а его дочь Анна (Милана Бру) пойдет на сделку с гордостью и, чтобы спасти семью, согласится целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа. Случайная сделка приведет к неожиданному роману.



За производство проекта отвечают онлайн-кинотеатрв Иви, START и продюсерская компания Russian Code.
