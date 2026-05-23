Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями

23 мая
2026 год

Новости кино >>
23 мая 2026
Возвращение «Рок-тихони!», конкурент «Монолога фармацевта» и Киану Ривз в роли мстящего скульптора: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о терапевтическом сериале «Ты хочешь быть тануки?» или о провокационном сай-фае «Гигант»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями

Одной строкой


🔘 Фильм «Галактический экспресс: Млечное метро» выйдет на Netflix уже 1 июня. Вот трейлер.

🔘 Короткометражку «Я тоже герой» по франшизе «Моя геройская академия» о старшекласснице Эри покажут в июле на Anime Expo 2026, а 3 августа выпустят на стримингах.

🔘 Сериал «Красная река» студии Tatsunoko ProductionПинг-понг») стартует 7 июля.

🔘 Свежий тизер фильма «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» анонсировал премьеру 23 октября.

🔘 Немой «Крысеныш Дзирокити» прославленного Ринтаро наконец-то доступен всем желающим:


🔘 Второй сезон «Врат», фэнтези о Силах самообороны Японии, студия M2Плутон») выпустит в 2027 году.

🔘 Киану РивзМатрица», «Джон Уик») озвучит легендарного скульптора-мстителя в полнометражном кукольном боевике «Левша» студии dwarfКонсьерж покемонов»), который выйдет не раньше 2029 года.

🔘 Тираж манги «Любовь с кончиков пальцев» превысил 7,8 миллионов экземпляров.

🔘 Музыкальная комедия «Рок-тихоня!» возвращается: кажется, мангаке Аки Хамадзи за полгода стало лучше.

🔘 Сэйю Такахиро Фудзивара скончался на 44 году жизни от неназванного заболевания. Его голос можно услышать в «Моей геройской академии», «Баскетболе Куроко», «Баракамоне» и других популярных аниме.

Читать «Крысеныш Дзирокити» — немое кино про японского Робин Гуда

«Скуби-Ду» в аниме


Warner Bros. Animation готовит «Добро пожаловать, Скуби-Ду!» (Yokoso Scooby-Doo!) — первое аниме по культовой франшизе. Производством занимается японская студия OLMНеобычное такси», «Монолог фармацевта»). Режиссер — Ицуро КавасакиДочка босса и ее нянька», «Легенда о легендарных героях»), продюсер — Франсиско ПаредесЮная Лига Справедливости», «Волшебный домик Габби»). Международный показ сериала пройдет на телеканале Cartoon Network.

Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями

Скуби-Ду и Шэгги отправляются в грандиозный гастротур по Японии, но случайно выпускают на свободу сотни мифических существ. Чтобы усмирить разбушевавшихся ёкаев, герои берутся за новое расследование — уже при поддержке дяди Скуби, Дайсукэ-Ду, волшебницы Юмэ и компьютерного гения Такуми. В оригинальной версии к ролям вернутся Фрэнк УэлкерТрансформеры: Начало») и Мэттью ЛиллардКрик»).

Читать «Необычное такси» — антропоморфный детектив той же студии

«Ты, фейерверки и обещание» в новом ролике


Премьера романтического аниме «Ты, фейерверки и обещание» (Kimi to Hanabi to Yakusoku to) состоится в японских кинотеатрах 17 июля. Фильм по роману Каори Мадо ставит Кэй Судзуки (второй сезон «Башни Бога»). За производство отвечают студии Synergy SPСведенные кукушкой») и The AnswerЭнн Ширли»).


События разворачиваются во время масштабного фестиваля фейерверков Нагаока в префектуре Ниигата — одного из трех крупнейших пиротехнических шоу Японии. Токийский старшеклассник Макото Нацумэ, неуверенный в себе и не слишком ловкий в общении, встречает Акиру Хаяму — популярную, талантливую и всеми любимую старосту. Внезапное откровение переворачивает жизнь юноши: девушка утверждает, что их встреча была предсказана её покойной бабушкой, а ключом к общему будущему является загадочный старый рисунок. Чтобы разгадать тайну семейной легенды, подростки объединяют усилия, чтобы разыскать скрытые подсказки и выяснить, способны ли зародившееся между ними чувство перерасти в нечто большее. В роли Акиры – Нанока Хара (та самая «Судзумэ, закрывающая двери»), а протагониста озвучивает Сёри Сато из timelesz — бойз-бэнда, который исполняет заглавный трек Kienai Hanabi.

Читать Магия фейерверков в аниме «И наступит рассвет»

«Смертельная игра ради еды на столе» в кино


Фильм «Смертельная игра ради еды на столе» выйдет в японский прокат 10 июля с подзаголовком «Сорок четыре: Облачный пляж» — показы продлятся две недели. К постановке вернулся Сота УэноЖизнь с моей сводной сестрой», «Клетки за работой»), а за производство всё также отвечает Studio DEENНезнакомцы в другой жизни», «Ооку: Внутренние покои»).


17-летняя Юки Соримати зарабатывает на жизнь участием в легальных, но смертельно опасных реалити-шоу. Одно из них разворачивается запертом заброшенном особняке, где девушка обнаруживает себя в костюме горничной вместе с пятью другими кандидатками. Она не впадает в панику, а полагается исключительно на логику, холодный расчет и внимательность ради достижения главной цели: пережить 99 испытаний подряд. В фильме действие перенесется из замкнутых интерьеров в новую изолированную локацию. Матерая выживальщица примет участие в 44 игре на туманном пляже, где столкнется с опасными природными ловушками и новыми безжалостными соперницами. Юки озвучивает Тиюки Миура (Имир Фриц из «Атаки титанов»).

Смотреть онлайн Аниме «Смертельная игра ради еды на столе»

Финал «Блича»


«Бедствие», четвертая и финальная часть аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война», стартует на японском ТВ в июле 2026 года. Чуть раньше первые три эпизода покажут на большом экране в США. Руководит проектом бессменный Томохиса ТагутиТоннель в лето, выход прощаний», «Акудама Драйв»). Смотрим новый трейлер Pierrot Films — дочерней студии PierrotЧерный клевер», «Ворон не выбирает господина»).


Старшеклассник Итиго Куросаки, способный видеть призраков, невольно получает силы синигами и берет на себя обязанность защитника людей от злых сущностей. Обретя надежных союзников и закалившись в боях, он проходит череду смертельных испытаний, оберегая покой живых и Общество душ ради равновесия вселенной. В заключительной части противостояние с могущественной армией квинси достигнет кульминации: рыжеволосый воин сразится с Ванденрейхом, захватившим Королевский дворец, и возглавляющим империю Яхвэ.

Читать «Токийский гуль» — громкий хит прошлого десятилетия от студии Pierrot

Ждем «Странного доктора из Королевства лунного цветка»


Издательство Kadokawa анонсировало сериал «Странный доктор из Королевства лунного цветка» (Gekkakoku Kiiden) по одноименной манге Тору Химуки. За экранизацию медицинской драмы с элементами фэнтези взялся режиссер Коитиро КуродаДетектив Конан», «Безумный азарт»), а производство доверили молодой студии Elle. На счет последней — ромком «Неумелый сэмпай» и работа над эпизодами множества шоу, вроде «Банановой рыбы», «Апокалипсиса: Отеля» и «Монолога фармацевта», который новинка очень напоминает.


В Королевстве Лунного Цветка медицина годами держалась на сомнительных верованиях, целебных ваннах и старых ритуалах. Всё меняется во время региональной инспекции наследного принца Кэйуна: юная Коё прямо у него на глазах успешно проводит сложную хирургическую операцию. Пораженный невиданными методами эксцентричной врачевательницы, принц приближает её ко двору. Теперь им предстоит распутывать политические заговоры, расследовать преступления элит и менять устаревшие медицинские порядки целой страны. Главные роли исполняют Рина Хидака (Кфуфу Кекеракера из «Стесняшки») и Такэо Оцука (Цукаса Акэурадзи из «Медалистки»).

Читать «Монолог фармацевта» — детективно-медицинское фэнтези в гареме
Бонус: В честь 20-летия студии Khara праздничную иллюстрацию с Рэй Аянами представил режиссер Кадзуя Цурумаки3.0+1.01: Как-то раз»). Основатель компании Хидэаки АнноГанбастер: Дотянись до неба!») тепло поблагодарил фанатов за поддержку, вспомнив путь от крошечного офиса с одним сотрудником до крупного независимого предприятия. Сейчас команда вовсю трудится над безымянным фильмом по франшизе «Космический линкор Ямато» и новой «Евой» с подзаголовком «Следующее поколение».

Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или репортаж из тематического парка легендарной студии Ghibli.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.05.2026 - 12:21
Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест этой недели. Все аниме-проекты из новостного аниме-дайджеста этой недели принял к сведению. [Как избежать наказания за... «многабукафф»... >>]... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Воображение уступает реальности: «Энн Ширли» — история канадской девочки, которую обожают в Японии
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики
«Тоннель в лето, выход прощаний»: Назови меня «Твоим именем»
Мирный атом: «Плутон» — философский сай-фай от автора «Монстра»
Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го
Поиск по меткам
dwarf studiosElleKharaNetflixOLMPierrot FilmsStudio DeenStudio M2Studio PierrotSynergySPTatsunoko ProductionThe Answer StudioАнимацияанимеаниме-дайджестТрейлерЭкранизация
персоны
Хидэаки АнноМэттью ЛиллардТакэо ОцукаКиану РивзРинтароТомохиса ТагутиФрэнк УэлкерНанока Хара
фильмы
Акудама ДрайвАпокалипсис: ОтельАтака титановБаракамонБаскетбол КурокоБашня БогаБезумный азартБлич: Тысячелетняя кровавая войнаВнутренние покоиВолшебный домик ГаббиВорон не выбирает господинаВратаГалактический экспресс: Млечное метро. ФильмГанбастер: Дотянись до неба!Детектив КонанДжон УикДочка босса и её нянькаЕвангелион 3.0+1.0Евангелион: Следующее поколениеЖест беззаветной любвиЖизнь с моей сводной сестройКлетки за работой!Консьерж покемоновКосмический крейсер «Ямато»Красная рекаКрикЛевшаЛегенда о легендарных герояхМанга-фильм, посвященный фильму «Крысёныш Дзирокити» Садао ЯманакиМатрицаМедалисткаМонолог фармацевтаМоя геройская академияНезнакомцы в другой жизниНеобычное таксиПинг-понгПлутонРок-тихоня!Рыбка-бананкаСведённые кукушкойСкуби-Ду! Абракадабра-ДуСмертельная игра ради еды на столеСозданный в Бездне: Тайна пробужденияСтесняшкаСудзумэ, закрывающая двериТоннель в лето, выход прощанийТрансформеры: НачалоЧёрный клеверЭнн ШирлиЮная Лига Справедливости

фотографии >>
Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями фотографии
Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями фотографии
Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями фотографии
Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Томас Норстрём
Лоран Стокер
Дуглас Фербенкс
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Степные боги
драма
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?