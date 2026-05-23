Главные новости аниме за неделю: кукольный боевик с Киану Ривзом и японский «Скуби-Ду» с ёкаями

Возвращение «Рок-тихони!
», конкурент «Монолога фармацевта
» и Киану Ривз
в роли мстящего скульптора: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о терапевтическом сериале
«Ты хочешь быть тануки?
» или о провокационном сай-фае
«Гигант
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 Фильм «Галактический экспресс: Млечное метро
» выйдет на Netflix
уже 1 июня. Вот трейлер
.
🔘 Короткометражку «Я тоже герой
» по франшизе «Моя геройская академия
» о старшекласснице Эри покажут в июле на Anime Expo 2026
, а 3 августа выпустят на стримингах.
🔘 Сериал «Красная река
» студии Tatsunoko Production
(«Пинг-понг
») стартует 7 июля.
🔘 Свежий тизер
фильма «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения
» анонсировал премьеру 23 октября.
🔘 Немой «Крысеныш Дзирокити
» прославленного Ринтаро
наконец-то доступен всем желающим:
🔘 Второй
сезон «Врат
», фэнтези о Силах самообороны Японии, студия M2
(«Плутон
») выпустит в 2027 году.
🔘 Киану Ривз
(«Матрица
», «Джон Уик
») озвучит легендарного скульптора-мстителя в полнометражном
кукольном боевике «Левша
» студии dwarf
(«Консьерж покемонов
»), который выйдет не раньше 2029 года.
🔘 Тираж манги «Любовь с кончиков пальцев
» превысил 7,8 миллионов экземпляров.
🔘 Музыкальная комедия «Рок-тихоня!
» возвращается: кажется, мангаке Аки Хамадзи
за полгода стало лучше.
🔘 Сэйю Такахиро Фудзивара
скончался на 44 году жизни от неназванного заболевания. Его голос можно услышать в «Моей геройской академии
», «Баскетболе Куроко
», «Баракамоне
» и других популярных аниме.
«Скуби-Ду» в аниме
Warner Bros. Animation
готовит «Добро пожаловать, Скуби-Ду!
» (Yokoso Scooby-Doo!) — первое аниме по культовой франшизе
. Производством занимается японская студия OLM
(«Необычное такси
», «Монолог фармацевта
»). Режиссер — Ицуро Кавасаки
(«Дочка босса и ее нянька
», «Легенда о легендарных героях
»), продюсер — Франсиско Паредес
(«Юная Лига Справедливости
», «Волшебный домик Габби
»). Международный показ сериала пройдет на телеканале Cartoon Network
.
Скуби-Ду и Шэгги отправляются в грандиозный гастротур по Японии, но случайно выпускают на свободу сотни мифических существ. Чтобы усмирить разбушевавшихся ёкаев
, герои берутся за новое расследование — уже при поддержке дяди Скуби, Дайсукэ-Ду, волшебницы Юмэ и компьютерного гения Такуми. В оригинальной версии к ролям вернутся Фрэнк Уэлкер
(«Трансформеры: Начало
») и Мэттью Лиллард
(«Крик
»).
«Ты, фейерверки и обещание» в новом ролике
Премьера романтического аниме «Ты, фейерверки и обещание
» (Kimi to Hanabi to Yakusoku to) состоится в японских кинотеатрах 17 июля. Фильм по роману Каори Мадо
ставит Кэй Судзуки
(второй сезон «Башни Бога
»). За производство отвечают студии Synergy SP
(«Сведенные кукушкой
») и The Answer
(«Энн Ширли
»).
События разворачиваются во время масштабного фестиваля фейерверков Нагаока в префектуре Ниигата — одного из трех крупнейших пиротехнических шоу Японии. Токийский старшеклассник Макото Нацумэ, неуверенный в себе и не слишком ловкий в общении, встречает Акиру Хаяму — популярную, талантливую и всеми любимую старосту. Внезапное откровение переворачивает жизнь юноши: девушка утверждает, что их встреча была предсказана её покойной бабушкой, а ключом к общему будущему является загадочный старый рисунок. Чтобы разгадать тайну семейной легенды, подростки объединяют усилия, чтобы разыскать скрытые подсказки и выяснить, способны ли зародившееся между ними чувство перерасти в нечто большее. В роли Акиры – Нанока Хара
(та самая
«Судзумэ, закрывающая двери
»), а протагониста озвучивает Сёри Сато
из timelesz
— бойз-бэнда, который исполняет заглавный трек Kienai Hanabi
.
«Смертельная игра ради еды на столе» в кино
Фильм «Смертельная игра ради еды на столе
» выйдет в японский прокат 10 июля с подзаголовком «Сорок четыре: Облачный пляж
» — показы продлятся две недели. К постановке вернулся Сота Уэно
(«Жизнь с моей сводной сестрой
», «Клетки за работой
»), а за производство всё также отвечает Studio DEEN
(«Незнакомцы в другой жизни
», «Ооку: Внутренние покои
»).
17-летняя Юки Соримати зарабатывает на жизнь участием в легальных, но смертельно опасных реалити-шоу. Одно из них разворачивается запертом заброшенном особняке, где девушка обнаруживает себя в костюме горничной вместе с пятью другими кандидатками. Она не впадает в панику, а полагается исключительно на логику, холодный расчет и внимательность ради достижения главной цели: пережить 99 испытаний подряд. В фильме действие перенесется из замкнутых интерьеров в новую изолированную локацию. Матерая выживальщица примет участие в 44 игре на туманном пляже, где столкнется с опасными природными ловушками и новыми безжалостными соперницами. Юки озвучивает Тиюки Миура
(Имир Фриц
из «Атаки титанов
»).
Финал «Блича»
«Бедствие
», четвертая и финальная часть аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война
», стартует на японском ТВ в июле 2026 года. Чуть раньше первые три эпизода покажут на большом экране в США. Руководит проектом бессменный Томохиса Тагути
(«Тоннель в лето, выход прощаний
», «Акудама Драйв
»). Смотрим новый трейлер Pierrot Films
— дочерней студии Pierrot
(«Черный клевер
», «Ворон не выбирает господина
»).
Старшеклассник Итиго Куросаки
, способный видеть призраков, невольно получает силы синигами и берет на себя обязанность защитника людей от злых сущностей. Обретя надежных союзников и закалившись в боях, он проходит череду смертельных испытаний, оберегая покой живых и Общество душ ради равновесия вселенной. В заключительной части противостояние с могущественной армией квинси достигнет кульминации: рыжеволосый воин сразится с Ванденрейхом, захватившим Королевский дворец, и возглавляющим империю Яхвэ
.
Ждем «Странного доктора из Королевства лунного цветка»
Издательство Kadokawa
анонсировало сериал «Странный доктор из Королевства лунного цветка
» (Gekkakoku Kiiden) по одноименной манге Тору Химуки
. За экранизацию медицинской драмы с элементами фэнтези взялся режиссер Коитиро Курода
(«Детектив Конан
», «Безумный азарт
»), а производство доверили молодой студии Elle
. На счет последней — ромком «Неумелый сэмпай»
и работа над эпизодами множества шоу, вроде «Банановой рыбы
», «Апокалипсиса: Отеля
» и «Монолога фармацевта
», который новинка очень напоминает.
В Королевстве Лунного Цветка медицина годами держалась на сомнительных верованиях, целебных ваннах и старых ритуалах. Всё меняется во время региональной инспекции наследного принца Кэйуна: юная Коё прямо у него на глазах успешно проводит сложную хирургическую операцию. Пораженный невиданными методами эксцентричной врачевательницы, принц приближает её ко двору. Теперь им предстоит распутывать политические заговоры, расследовать преступления элит и менять устаревшие медицинские порядки целой страны. Главные роли исполняют Рина Хидака
(Кфуфу Кекеракера
из «Стесняшки
») и Такэо Оцука
(Цукаса Акэурадзи
из «Медалистки
»).
Бонус:
В честь 20-летия студии Khara
праздничную иллюстрацию
с Рэй Аянами
представил режиссер Кадзуя Цурумаки
(«3.0+1.01: Как-то раз
»). Основатель компании Хидэаки Анно
(«Ганбастер: Дотянись до неба!
») тепло поблагодарил фанатов за поддержку, вспомнив путь от крошечного офиса с одним сотрудником до крупного независимого предприятия. Сейчас команда вовсю трудится над безымянным фильмом
по франшизе «Космический линкор Ямато
» и новой «Евой»
с подзаголовком «Следующее поколение
».
