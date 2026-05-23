Дарья Балабанова играет главную роль в «Спящей красавице» режиссера «Вечной зимы» Николая Ларионова

фото: Съемки фильма "Спящая красавица"/"Кинокомпания Альянс"
По сюжету фильма, 30-летний боксер Юра, «сбитый летчик», возвращается в небольшой город у моря, чтобы возобновить тренировки и подготовиться к турниру. В родном городе Юра встречает свою бывшую девушку Лизу. Они попадают в аварию, после которой выясняется, что Лиза не может жить без прикосновений Юры. Если он не держит ее за руку, то она засыпает, слабеет и в какой-то момент оказывается на гране жизни и смерти. Героям нужно выяснить причину произошедшего и избавиться от тактильной зависимости.
Дата выхода ленты пока не сообщается. Дебютный полнометражный фильм Ларионова «Вечная зима» с Александром Робаком и Юлией Марченко в главных ролях был участником фестиваля актуального российского кино «Маяк», а также претендовал на премию «Золотой орел» по итогам 2024 года в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».
