Дарья Балабанова играет главную роль в «Спящей красавице» режиссера «Вечной зимы» Николая Ларионова

23 мая
2026 год

23 мая 2026
Режиссер фильма «Вечная зима» Николай Ларионов приступил к съемкам своей второй полнометражной картины «Спящая красавица», главные роли в которой исполняют Дарья Балабанова, Кирилл Чернышенко и Роман Васильев, сообщает пресс-служба «Кинокомпании Альянс», занимающейся производством ленты.

Спящая красавица (2026)
фото: Съемки фильма "Спящая красавица"/"Кинокомпания Альянс"

По сюжету фильма, 30-летний боксер Юра, «сбитый летчик», возвращается в небольшой город у моря, чтобы возобновить тренировки и подготовиться к турниру. В родном городе Юра встречает свою бывшую девушку Лизу. Они попадают в аварию, после которой выясняется, что Лиза не может жить без прикосновений Юры. Если он не держит ее за руку, то она засыпает, слабеет и в какой-то момент оказывается на гране жизни и смерти. Героям нужно выяснить причину произошедшего и избавиться от тактильной зависимости.

Дата выхода ленты пока не сообщается. Дебютный полнометражный фильм Ларионова «Вечная зима» с Александром Робаком и Юлией Марченко в главных ролях был участником фестиваля актуального российского кино «Маяк», а также претендовал на премию «Золотой орел» по итогам 2024 года в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Дарья Балабанова (II), Роман Васильев, Николай Ларионов (IV), Юлия Марченко, Александр Робак, Кирилл Чернышенко
Вечная зима, Спящая красавица

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Степные боги
драма
Россия, 2026
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
