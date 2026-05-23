Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин станут «Адвокатами» 29 мая

Онлайн-кинотеатр КИОН выпустит первые четыре эпизода ироничного юридического процедурала «Адвокаты» с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным в главных ролях 29 мая, сообщает пресс-служба платформы.
фото: "Адвокаты"/онлайн-кинотеатр КИОН
Проект производства ON Студии и LOOKFILM сняли Анна Пармас и Леонид Тележинский. Сериал рассказывает про адвокатский тандем фирмы «Юстасс». Людмила в исполнении Вилковой — лучший адвокат фирмы, человек с опытом, интуицией и почти безошибочным пониманием чужих слабых мест. Она умеет нестандартно смотреть на дело, находить подход к людям и в нужный момент действовать хитрее, чем от нее ждут. Сама актриса называет героиню «адвокатской лисой»: Людмила хорошо чувствует ситуацию и добивается результата, не выходя за рамки закона. Ее напарник Артём, которого играет Калимулин, приходит в профессию с верой в правила, букву закона и возможность все сделать правильно. Вместе они оказываются в постоянном столкновении темпераментов, опыта и представлений о том, как именно нужно спасать клиента.
В «Юстасс» приходят с делами, в которых зрители увидят знакомые бытовые конфликты, семейные споры, офисные обиды, странные претензии и ситуации, доведенные до абсурда. Для клиентов это почти катастрофа, а для адвокатов — типичный рабочий день, гонорар и очередная проверка на гибкость. Людмиле и Артёму приходится не только искать юридическое решение, но и выдерживать характеры людей, которые сами часто не понимают, чего хотят: справедливости, мести, компенсации или просто чтобы кто-нибудь наконец оказался на их стороне.
В фирме «Юстасс» появится и Коля в исполнении Сергея Романовича — сотрудник адвокатского колл-центра, который отвечает за офисное настроение и уверенно считает себя главным специалистом по женскому вниманию. Он прошел, кажется, все курсы пикапа, но это не значит, что он научился разбираться в людях.
