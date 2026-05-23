Макар Запорожский и Дмитрий Паламарчук вернулись к ролям «Варягов»

«События второго сезона разворачиваются в новом месте. В истории появятся интересные герои, но при этом сохранится тот антураж, который уже так полюбился зрителям. В сюжет добавится сложная детективная структура и нотка приключенческого кино — и, как мне кажется, это пойдет проекту на пользу», – отмечает Паламарчук.
В прошлом сезоне майор Сергей Малахов (Паламарчук) с коллегами Груздевым (Гайдученко) и Шадриным (Запорожский) противостоял преступной группировке во главе с начальником полиции Сажиным (Виталий Кищенко) и мэром Горовца. Им удалось разоблачить махинации первых лиц города и сделать так, чтобы те оказались за решёткой и ответили за свои злодеяния.
После событий в Псковской области на Малахова совершается покушение. Он выясняет, что за этим стоит бывший начальник полиции Сажин, который сидит в колонии, но до сих пор управляет преступной сетью. Малахов принимает решение спрятаться вместе с Ольгой (Виктория Заболотная) у старого друга в Калуге, однако их убежище раскрывают. Ему приходится согласиться на программу защиты свидетелей, чтобы обмануть Сажина: Малахова «официально» хоронят и прячут под другим именем в курортном городе Солегорье.
«Второй сезон будет отличаться от предыдущего новой заварушкой: на этот раз варяги едут в степи и шахты. Ощущения от возвращения нереально положительные, как будто сел в своё старое продавленное кресло, и оно соответствует твоим форме и габаритам. Нам уже не надо ничего выдумывать, только быть в потоке и наслаждаться хорошей атмосферой», – говорит Запорожский.
Съемки проходят в Москве и Московской области. Режиссером выступает Алексей Быстрицкий, который запланировал ряд нововведений. «Во-первых, чуть изменим ритм повествования – он станет ещё более напряжённым. Во-вторых, поработаем с визуальным стилем: больше контрастов, более холодная палитра для ключевых сцен», – подчеркивает постановщик.
