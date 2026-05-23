Андрей Звягинцев получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Андрей Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского Международного кинофестиваля за свою новую картину «Минотавр». Церемония закрытия смотра прошла сегодня вечером на Лазурном берегу.
фото: Дмитрий Мазуров, Андрей Звягинцев, Ирис Лебедева/REUTERS, Gonzalo Fuentes
Фильм «Минотавр» рассказывает о том, как тщательно выстроенная жизнь успешного бизнесмена Глеба рушится, когда профессиональный кризис, нестабильность и супружеская измена сходятся воедино, подталкивая его к опасному критическому состоянию.
Работы Звягинцева неоднократно участвовали в Каннском смотре. Фильм «Елена» получал приз жюри программы «Особый взгляд», «Левиафан» был удостоен награды за лучший сценарий в основном конкурсе 2014 года, а «Нелюбовь» приза жюри в 2017-м.
За лучшую мужскую роль на 79-м Каннском Международном кинофестивали отметили сразу двух актеров (Эммануэль Маккиа и Валентен Кампань), сыгравших в фильме «Трус». Женская награда также была поделена между исполнительницами главных ролей (Эфира Виржини и Окамото Тао) в фильме «Внезапно» Рюсукэ Хамагути. Режиссерский приз также поделили, причем не только внутри тандема Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси, снявших картину «Черный шар», но также награда за режиссуру досталась Павлу Павликовскому с фильмом «Отечество».
