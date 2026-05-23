Андрей Звягинцев получил Гран-при Каннского кинофестиваля

23 мая
2026 год

23 мая 2026
Андрей Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского Международного кинофестиваля за свою новую картину «Минотавр». Церемония закрытия смотра прошла сегодня вечером на Лазурном берегу.

фото: Дмитрий Мазуров, Андрей Звягинцев, Ирис Лебедева/REUTERS, Gonzalo Fuentes

Фильм «Минотавр» рассказывает о том, как тщательно выстроенная жизнь успешного бизнесмена Глеба рушится, когда профессиональный кризис, нестабильность и супружеская измена сходятся воедино, подталкивая его к опасному критическому состоянию.

Работы Звягинцева неоднократно участвовали в Каннском смотре. Фильм «Елена» получал приз жюри программы «Особый взгляд», «Левиафан» был удостоен награды за лучший сценарий в основном конкурсе 2014 года, а «Нелюбовь» приза жюри в 2017-м.

«Золотая пальмовая ветвь» 79-го Каннского кинофестиваля ушла «Фьорду» Кристиана Мунджиу, который получал аналогичную награду в 2007 году за картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Обладателем приза за лучший сценарий стал Эммануэль Марре с фильмом «Наше спасение». Приз жюри достался фильму «Приснившееся приключение» Валески Гризебах.

За лучшую мужскую роль на 79-м Каннском Международном кинофестивали отметили сразу двух актеров (Эммануэль Маккиа и Валентен Кампань), сыгравших в фильме «Трус». Женская награда также была поделена между исполнительницами главных ролей (Эфира Виржини и Окамото Тао) в фильме «Внезапно» Рюсукэ Хамагути. Режиссерский приз также поделили, причем не только внутри тандема Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси, снявших картину «Черный шар», но также награда за режиссуру досталась Павлу Павликовскому с фильмом «Отечество».

В жюри 79-го Каннского Международного кинофестиваля входили режиссеры Хлоя Чжао, Лаура Вандель, Диего Сеспедес, сценарист Пол Лаверти, актеры Деми Мур, Рут Негга, Исаак де Банколе и Стеллан Скарсгард. Президентом жюри основного конкурса выступал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук.
Исаак де БанколеЛаура ВандельВалеска ГризебахАндрей ЗвягинцевХавьер КальвоПол ЛавертиКристиан МунджиуДеми МурРут НеггаПавел ПавликовскийСтеллан СкарсгардРюсукэ ХамагутиХлоя ЧжаоПак Чхан УкВиржини Эфира
фильмы
4 месяца, 3 недели и 2 дняВнезапноЕленаЛевиафанМинотаврНаше спасениеНелюбовьОтечествоПриснившееся приключениеТрусФьорд

"Минотавр" (2026)
"Минотавр" (2026)
"Минотавр" (2026)
