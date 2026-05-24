Гран-при фестиваля «Герой» получила документальная работа «Путь» Светланы Музыченко

24 мая
2026 год

24 мая 2026
Гран-при IV Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» получила документальная работа Светланы Музыченко «Путь», с остальными лауреатами можно ознакомиться на сайте смотра.

фото: Пресс-служба фестиваля "Герой"

Лучшим полнометражным игровым фильмом стали бразильские «Приятели и наследники», среди полнометражной анимации отметили российских «Героев Арктики», а лучшим неигровым полным метром для детей и юношества стала лента из Беларуси «Надя, вперед!».

Среди короткометражных картин фаворитами стали «Сын» Жанны Бекмамбетовой и «Астрономы» Дмитрия Пасичнюка. Приз зрительских симпатий достался фильму «Мой дед» Святослава Власова, а в специальной детской номинации «Кто твой Герой?» победила «Новенькая» Татьяны Мариничевой.

«Я искренне благодарю организаторов кинофестиваля за то, что они подняли тему героя – где он и кто этот современный герой. Фестиваль разрастается, он охватывает всё больше стран и жанров кинолент. Очень важно выстроить программу и все правильно преподнести. Задача кинофестиваля показать, что герой – это не только тот, кто воюет, защищая родных и близких, героя можно найти и в обычной жизни, и международный фестиваль фильмов с этим отлично справляется», – отметил Президент IV Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» Владимир Грамматиков.

В этом году в рамках фестиваля на 17 площадках в Красноярске, Норильске, Дивногорске, Уяре и поселке Курагино прошло более 130 мероприятий. В программе было продемонстрировано 109 фильмов из 27 стран мира, из них 59 картин были показаны в России впервые.
персоны
Жанна БекмамбетоваСвятослав ВласовВладимир ГрамматиковСветлана МузыченкоДмитрий Пасичнюк
фильмы
Герои АрктикиМой дедПутьСын

