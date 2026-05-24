Владимир Епифанцев вступит в схватку с киберпреступником в новых сезонах «Черного пса»

Телеканал НТВ продолжает работу над новыми сезонами остросюжетного детектива «Черный пес» с Владимиром Епифанцевым в роли Андрея Рубцова, которому на этот раз предстоит вступить в борьбу с киберпреступником ради спасения жены, сообщает пресс-служба канала.
фото: "Чёрный пёс-7/8"/пресс-служба НТВ
По сюжету, бывшая жена Рубцова Марина (Виктория Маслова) влюбляется в успешного коуча Храмова (Павел Крайнов), но вскоре начинает подозревать, что он опасный киберпреступник Пересмешник, который использует её. Она пытается самостоятельно разоблачить афериста, но в итоге обращается за помощью к сотруднице СИБ Вите Берген (Вера Шпак). Та обещает помочь, если её информация позволит схватить и разоблачить Храмова. Вита организует операцию по защите Марины, однако дело срывается и девушку похищают. Рубцову предстоит не только спасти бывшую возлюбленную, но и разобраться, какую же цель преследует Пересмешник и как его поймать.
«В новом сезоне зрителей ждёт большой сюрприз: герой Владимира Епифанцева станет более драматичен и даже окажется на волоске от смерти… Экшен-сцены тоже будут особенными, потому что Рубцов будет участвовать в них через преодоление и боль. Ему тяжело драться, но, несмотря на это, он всё равно готов вступать в схватку. Интересно, что ни в одной подобной сцене не был задействован дублер – это принципиальная позиция Епифанцева», – отмечает режиссер сериала Владимир Янковский.
