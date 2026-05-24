Ирина Шеянова станет участковым в «Женском отделе»

Телеканал «Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Женский отдел» с Ириной Шеяновой в роли помощника следователя, которая стала обычным участковым, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: "Женский отдел"/телеканал "Dомашний"
Главная героиня Лиза (Шеянова) потеряла все: ребенка, семью, дом. В отчаянии она уезжает в родной городок, чтобы начать жизнь с нуля, и становится участковым. Встречает человека, который заставляет ее сердце биться чаще. Он становится ее последней надеждой и… главной мишенью. Бывший муж не готов отпустить, плетет интриги, подставляет ее возлюбленного и загоняет Лизу в угол. Когда все рушится, есть два пути: сдаться или бороться. Сможет ли она отстоять свое право или прошлое уничтожит ее окончательно?
«В Лизе я выделяю три качества, которые для меня особенно важны: эмпатию, смелость и целеустремленность. Думаю, этот проект стоит посмотреть хотя бы затем, чтобы напомнить себе: в полиции работают не только строгие офицеры, но и живые люди, способные любить, защищать и бороться. Лично меня в проекте зацепил сам образ женщины в форме: за ним всегда скрывается история, в которой будет место силе, чувствам, испытаниям и приключениям», – говорит Ирина Шеянова.
обсуждение >>