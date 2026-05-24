Преступники окажутся «В поле зрения» Светланы Смирновой-Марцинкевич

«Моя героиня – обычная женщина, которая была счастлива со своим мужчиной, со своим сыном, со своей профессией. Но трагедия меняет ее. Она закрывается в своей скорлупе, погружается в работу, старается совмещать заботу о сыне – он уже взрослый, но ей по-прежнему нужно быть рядом, – и при этом забывает про себя как про женщину. Она твердая, сильная, но у нее большое и доброе сердце. Мне хочется показать зрителю, насколько сильными бывают женщины и как они достойны уважения и любви», – говорит Светлана Смирнова-Марцинкевич.
Главная героиня Ксения Измайлова (Смирнова-Марцинкевич) работает в провинциальном городе Покровское. Она умеет мастерски разгадывать самые сложные преступления и видеть детали, скрытые от посторонних глаз. Поддерживать высочайший уровень раскрываемости в ее следственно-оперативной группе ей помогает Фёдор Камчатов (Иван Оганесян), принципиальный и бескомпромиссный оперативник и главная опора. Из-за своего неуступчивого характера Камчатов попал в опалу у высших чинов и поэтому до сих пор «ходит» в капитанах. Сын Ксении, Степан (Антон Шаврин), учится в Высшей школе МВД. Их доверительные отношения резко портятся после того, как Стёпа приводит в дом Ирину (Кристина Веденеева), девушку гораздо старше его. Муж Ксении Иван также был силовиком. Не так давно он погиб во время операции по задержанию мафиози Гуро. Героиня тяжело переживает потерю и намерена во что бы то ни стало найти и наказать убийцу.
