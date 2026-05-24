Николас Виндинг Рефн, русская Ханна Монтана и космический Петров: главные трейлеры за неделю

24 мая
2026 год

24 мая 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Королева Анна»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера исторического фильма с Сергеем Безруковым, Екатериной Ворониной, Виктором Добронравовым и Алексеем Кравченко в главных ролях. Русь, XI век. Ярослав Мудрый выдает свою дочь Анну за короля франков. Ей предстоит долгий и сложный, полный опасностей путь во Францию. Возглавлять кортеж Анны и охранять ее в пути будет искусный воин Остромиру.

«Касса невест»
Киностудия Горького представила трейлер авантюрной комедии режиссёра Руслана БальтцераДополнительное время»). Чтобы выполнить заказ триллионера (Егор Дружинин) и похитить в 1913 году дарующий вечную любовь кубок Гименея, аферист Лаврик (Алексей Воробьёв) отправляется в прошлое на машине времени, где для доступа к банковскому сейфу вынужден жениться на свободолюбивой Варе (Анна Богомолова).

«Ганди молчал по субботам»
Драмеди по одноимённой пьесе Анастасии Букреевой обзавелось трейлером. По сюжету В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную и заявляет, что она будет жить в родительском доме. Ведущие роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова и Анастасия Красовская.

«Адвокаты»
Онлайн-кинотеатр «КИОН» сообщил о премьере трейлера комедийной драмы от режиссёров Анны Пармас и Леонида Тележинского. Главные роли исполнили Екатерина Вилкова и Эльдар Калимулин: они сыграли лучший адвокатский тандем фирмы «Юстасс» — опытную Людмилу и её ассистента, амбициозного новичка Артёма. Каждая серия — новое дело, новый клиент и новый повод проверить, где заканчивается профессиональный азарт и начинается человеческое участие.

«Весельчак У»
Масштабное фантастическое приключение о самом непредсказуемом герое вселенной «Сто лет тому вперёд» получило первый тизер-трейлер. Космический пират Весельчак У (Александр Петров), стремящийся найти космион для возвращения домой, вынужден защищать мальчика Юру (Мирон Проворов) и его маму (Анастасия Талызина) от космического воина Тео (Никита Ефремов).

«Двойная жизнь Ми»
Онлайн-кинотеатры «Иви» и START показали трейлер музыкального сериала. 16-летняя Мила (Милана Хаметова), ведущая двойную жизнь обычной школьницы и популярной певицы-блогера, вынуждена противостоять новой возлюбленной своего отца (Давид Манукян) — принципиальной чиновнице (Софья Каштанова), объявившей жёсткую войну современной молодёжной культуре и её сценическому альтер-эго.

«Ёлки-13»
У новогодней комедии появился тизер-трейлер. Картина расскажет о судьбах людей, переплетённых с помощью настоящей новогодней магии и волшебства в одной большой истории, ведь порядковый номер новой части франшизы — символ перемен и трансформации. Главные роли сыграли Сергей Бурунов, Александр Шепс, блогер и певица Маш Милаш, Сергей Романович, Ольга Картункова, Андрей Рожков и Валентина Мазунина.

«История его служанки»
Первые серии исторической мелодрамы с элементами романтической комедии и семейной саги выйдут уже 2 июня в онлайн-кинотеатрах «Иви» и START. Чтобы спасти семью после проигрыша родового имения, дочь дворянина Анна (Милана Бру) вынуждена год отработать служанкой в доме молодого графа (Матвей Лыков). Вынужденное соседство ставит героев перед сложным выбором между долгом и чувствами.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Кассандра»
Вышел трейлер атмосферного жанрового фильма, вдохновлённого повестью Чингиза Айтматова и национальной мифологией Кыргызстана. Чтобы избавиться от изматывающего злого духа, принимающего облик её страхов, молодая девушка обращается к отшельнице-провидице, у которой есть своя тёмная история. В российский кинотеатральный прокат картину выпустят 11 июня 2026 года.

«Хранитель камфорного дерева»
Компания «Русский Репортаж» опубликовала локализованный трейлер аниме по одноимённому роману Кэйго Хигасино. Это мистическая история о загадках прошлого, которые можно найти в ветвях старого дерева. Говорят, оно исполняет желания и переписывает судьбу. Смотрителем такого дерева и становится неудачник Рэйто. Одного из героев озвучил Кузьма Котрелёв.

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Её личный ад»
Компания «Экспонента фильм» поделилась тизером первого фильма Николаса Виндинга РефнаНеоновый демон») за 10 лет. Триллер расскажет о молодой женщине, которая отправляется на поиски своего отца. В этих поисках её судьба пересекается с судьбой американского солдата, отчаянно пытающегося вырвать свою дочь из ада. Роли в фильме сыграли Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон и Дагрей Скотт.

«Грабь награбленное: Искупление»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» показал трейлер продолжения истории о команде благородных мошенников, которые помогают жертвам чужих афер. После смерти Нейтана Форда его жена Софи Деверо (Джина Бельман) вновь собирает старую команду и знакомится с Гарри Уилсоном (Ноа Уайл) — адвокатом-аферистом, решившим искупить свое прошлое.

«Мальчик и лис»
18 июня кинокомпания «Пионер» выпустит в российский прокат новую картину Жиля де Местра, режиссёра фильмов «Миа и белый лев» и «Волк и лев». В основе сюжета — реальная история, произошедшая в начале XX века. Двухлетний Хадара теряется в Сахаре и учится находить воду и еду, приспосабливается к жизни в дикой природе и проводит среди животных 10 лет. Вернувшись к людям, он учится читать и считать, создаёт семью, но спустя годы снова уходит в пустыню.

№ 1
ДаринаКароль   24.05.2026 - 20:19
Для себя отметила из нашего сериал "Адвокаты" и "Мальчик и лис" из зарубежного. читать далее>>
