Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра

По сюжету мэр Новоправдинска Александр Щупкин (Андрей Мерзликин) — блестящий циник, привыкший жить в мире, где все держится на понятиях, компромиссах и серых схемах. Все меняется, когда ему нужно включить в одну из городских программ разработку айтишника Юры (Илья Лыков), который создал ИИ-модель под названием ИИнга. Когда Щупкин улетает в отпуск, ИИнга его заменяет и начинает честно и эффективно управлять городом не без помощи учительницы Инги Петровны (Татьяна Бабенкова), чью внешность Юра позаимствовал для цифрового аватара. После возвращения мэра нейросеть отказывается подчиняться, угрожая компроматом. Теперь Щупкин вынужден сотрудничать с ИИнгой и ее реальным прототипом, постепенно проникаясь симпатией к обеим. Но перемены в городе устраивают не всех: в планы местного бизнесмена (Артур Иванов) прозрачность и цифровизация не входят.
«Я за естественный интеллект, но в нашем сериале должен победить искусственный, ведь моя прекрасная партнёрша Татьяна впервые сыграет обаятельную нейросеть, заставив весь город во главе с мэром лечь под ее каблук», — улыбается Андрей Мерзликин.
«Мы делаем не фантастику о том, как искусственный интеллект захватывает власть, а человеческую историю о том, как цифровая совесть появляется в обычном российском городе. "ИИнга" для меня — это ироничный и при этом очень человеческий сериал о власти, стыде, ответственности и возможности измениться. Здесь технологии не враг человека, а зеркало, в котором он вдруг видит себя без привычных оправданий», — рассказывает режиссер проекта Анатолий Колиев.
фото: START, СТС
В новом сериале коллеге Андрея — Татьяне Бабенковой — предстоит сыграть сразу две роли — обычной учительницы литературы и нейросети. «Это огромная удача и большая редкость. В сериале искусственный интеллект активно развивается, впрочем, как и моя героиня. Но не думаю, что нейросеть когда-нибудь заменит человека. Мне кажется, чем больше мы ее используем, тем сильнее возрастает желание взаимодействовать с людьми и живыми реакциями. Все-таки человеку нужен человек», — говорит актриса.
Ее героиня ИИнга считает краевой бюджет, мониторит состояние дорог и воды в озере, борется с долгостроем, проводит анализ эффективности сотрудников администрации, создает злободневный социальный ролик, следит за криминогенной ситуацией в городе и даже предотвращает покушение на мэра.
«Похожие кейсы есть в мире: например, в Албании был свой ИИ-министр. Нам же хотелось посмотреть, что искусственный интеллект может исправить в провинциальном городе, как воспитает мэра, ведь, по сути, ИИнга — его потерянная совесть. Герой, в свою очередь, учит нейросеть, поначалу лишенную эмпатии и действующую четко по инструкции, познать человеческую суть», — комментируют креативные продюсеры и авторы сценария Александр Данилов и Роман Ангелин.
Съемки «ИИнги» пройдут в Москве и Подмосковье. Ради живописных кадров Новоправдинска группа отправится в Коломну. Главные объекты — мэрию и НИИ, где работает Юра, — воссоздали в двухэтажном здании в духе советского брутализма, где ранее снимали мистическую драму «13 клиническая».
обсуждение >>