Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра

25 мая
2026 год

Новости кино >>
25 мая 2026
Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС приступили к съемкам комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным, Татьяной Бабенковой, Валери Зоидовой и Ильей Лыковым в главных ролях. Проект производится при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба START.

Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра
фото: START, СТС

По сюжету мэр Новоправдинска Александр Щупкин (Андрей Мерзликин) — блестящий циник, привыкший жить в мире, где все держится на понятиях, компромиссах и серых схемах. Все меняется, когда ему нужно включить в одну из городских программ разработку айтишника Юры (Илья Лыков), который создал ИИ-модель под названием ИИнга. Когда Щупкин улетает в отпуск, ИИнга его заменяет и начинает честно и эффективно управлять городом не без помощи учительницы Инги Петровны (Татьяна Бабенкова), чью внешность Юра позаимствовал для цифрового аватара. После возвращения мэра нейросеть отказывается подчиняться, угрожая компроматом. Теперь Щупкин вынужден сотрудничать с ИИнгой и ее реальным прототипом, постепенно проникаясь симпатией к обеим. Но перемены в городе устраивают не всех: в планы местного бизнесмена (Артур Иванов) прозрачность и цифровизация не входят.

«Я за естественный интеллект, но в нашем сериале должен победить искусственный, ведь моя прекрасная партнёрша Татьяна впервые сыграет обаятельную нейросеть, заставив весь город во главе с мэром лечь под ее каблук», — улыбается Андрей Мерзликин.

Над сериалом работают авторы проектов «Кухня», «ИП Пирогова», «Последний богатырь. Наследие» и «Против всех». В режиссерском кресле — Анатолий Колиев.

«Мы делаем не фантастику о том, как искусственный интеллект захватывает власть, а человеческую историю о том, как цифровая совесть появляется в обычном российском городе. "ИИнга" для меня — это ироничный и при этом очень человеческий сериал о власти, стыде, ответственности и возможности измениться. Здесь технологии не враг человека, а зеркало, в котором он вдруг видит себя без привычных оправданий», — рассказывает режиссер проекта Анатолий Колиев.

Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра
фото: START, СТС

В новом сериале коллеге Андрея — Татьяне Бабенковой — предстоит сыграть сразу две роли — обычной учительницы литературы и нейросети. «Это огромная удача и большая редкость. В сериале искусственный интеллект активно развивается, впрочем, как и моя героиня. Но не думаю, что нейросеть когда-нибудь заменит человека. Мне кажется, чем больше мы ее используем, тем сильнее возрастает желание взаимодействовать с людьми и живыми реакциями. Все-таки человеку нужен человек», — говорит актриса.

Ее героиня ИИнга считает краевой бюджет, мониторит состояние дорог и воды в озере, борется с долгостроем, проводит анализ эффективности сотрудников администрации, создает злободневный социальный ролик, следит за криминогенной ситуацией в городе и даже предотвращает покушение на мэра.

«Похожие кейсы есть в мире: например, в Албании был свой ИИ-министр. Нам же хотелось посмотреть, что искусственный интеллект может исправить в провинциальном городе, как воспитает мэра, ведь, по сути, ИИнга — его потерянная совесть. Герой, в свою очередь, учит нейросеть, поначалу лишенную эмпатии и действующую четко по инструкции, познать человеческую суть», — комментируют креативные продюсеры и авторы сценария Александр Данилов и Роман Ангелин.

Съемки «ИИнги» пройдут в Москве и Подмосковье. Ради живописных кадров Новоправдинска группа отправится в Коломну. Главные объекты — мэрию и НИИ, где работает Юра, — воссоздали в двухэтажном здании в духе советского брутализма, где ранее снимали мистическую драму «13 клиническая».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Илья Лыков создаст свою партию в новом сезоне «Избранного»
«У Анны новые отношения, она не в России»: Андрей Мерзликин рассказал о жизни после развода
«Нас порой безжалостно препарирует зритель»: Татьяна Бабенкова о нежелании быть уязвимой
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Роман АнгелинТатьяна БабенковаАлександр Данилов (V)Валери ЗоидоваАртур ИвановАнатолий КолиевИлья ЛыковАндрей Мерзликин
фильмы
13 клиническаяИИнгаИП ПироговаКухня (все сезоны)Последний богатырь. НаследиеПротив всех

фотографии >>
Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра фотографии
Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра фотографии
Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра фотографии
Андрей Мерзликин поборется с нейросетью за кресло мэра фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Даль
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Александр Мельников
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Владимир Старостин
Пьер Вернье
Габриела Ковнацкая
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Рэй Стивенсон
Эринн Хэйс
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?