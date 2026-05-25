«Подслушано в Рыбинске» переедет в Выборг

Сериал производства 1-2-3 Production «Подслушано в Рыбинске» меняет прописку. Действие нового сезона перенесется в Выборг, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, где и состоится премьера проекта.
фото: Выборг/Tutu.ru
«Есть города, где ничего не происходит. Именно поэтому, когда что-то случается, это случается сразу со всеми», — с этими мыслями съемочная группа объездила полстраны на скаутах, пытаясь найти тот самый город. Отмечается, что Выборг выбран не как «открыточная локация», а как полноправный участник истории. Говорят, здесь каждый сосед слышит соседа. Здесь нельзя скрыться бесшумно. Узкие средневековые улочки, мощеные булыжником, фахверковые дома и замки соседствуют с типовыми пятиэтажками и ржавыми гаражами. Эта эстетическая какофония сможет превратить новую детективную линию сериала в нервный квест.
«Выборг — пограничный город с финскими корнями, где действительно все друг друга знают. Он становится идеальной средой для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел. Где один случай меняет всё: деньги, криминал, любовь — и город, в котором невозможно исчезнуть», — говорит автор сценария и шоураннер Иван Баранов.
Герои нового сезона существуют между прошлым и иллюзией будущего. Выборг с его пограничным положением и налетом северной меланхолии становится идеальной сценой для этого. Пока одни персонажи будут пытаться начать новую жизнь, город напомнит им: от себя и от соседей здесь не убежать.
фото: PREMIER/Кадр из «Подслушано в Рыбинске»
Съемки стартуют в середине лета, а группа уже сейчас начинает превращать привычные выборгские маршруты в культовые места для зрителя. Ожидается, что после премьеры бытовые локации — скромные продуктовые магазины, лестничные клетки хрущевок, заброшенные склепы и отделения почты — обретут культовый статус. Турпоток, привыкший к открыточным видам парка Монрепо и Часовой башни, получит новое направление: «выборгский нуар» по местам съемок того самого сериала. Так вышло с Рыбинском, первый сезон франшизы в разы повысил туристический поток в город, в прошлогодние майские праздники сделав его одним из самых популярных направлений в стране. Реальные жители города, занятые в массовых сценах, повлияют на достоверное восприятие сезона — в сериале появятся типажи, в которых выборжцы узнают себя и своих знакомых.
Подчеркивается, что это будет первая история в российской серийной драме, где масштаб страстей обратно пропорционален размеру города. Камерность, невозможность просто исчезнуть и постоянная уверенность, что за тобой наблюдают из окна, станут дополнительными двигателями сюжета. Главная интрига второго сезона в том, как привычный ритм жизни маленького пограничного города разрушится под воздействием одного события (деталей которого продюсеры пока не раскрывают). Ирония, абсурд, случайные связи и внезапные предательства — всё это возможно только там, где все друг друга знают. Или думают, что знают.
обсуждение >>