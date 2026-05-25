Леонела Мантурова станет Валентиной Терешковой

В Москве стартовали съемки масштабной исторической драмы Антона Мегердичева «Чайка» о первой в мире женщине-космонавте Валентине Терешковой. Главную роль сыграет Леонела Мантурова. В утверждении актрисы Валентина Терешкова участвовала лично, сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино», которая выступает дистрибьютором картины вместе с «О!Кино».
фото: Атмосфера кино
«Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка двадцати шести лет из крестьянской семьи, в которой отец погиб еще на Советско-финской войне, когда Валентине было два года; воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c пятнадцати лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции. Она первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве почти трое суток. Для меня стать Терешковой в кино — большая честь и огромная ответственность, и я прикладываю все усилия, чтобы достойно воплотить ее образ», — призналась Леонела Мантурова.
Съемки картины будут продолжаться ближайшие 3 месяца. Подготовка шла весь последний год при активном участии самой Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку также оказывает Роскосмос: команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Для съемок были тщательно воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта, а также все интерьеры и места, в которых проходила подготовка к полету и случились события после возвращения Терешковой из космоса.
обсуждение >>