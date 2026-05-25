Леонела Мантурова станет Валентиной Терешковой

В Москве стартовали съемки масштабной исторической драмы Антона Мегердичева «Чайка» о первой в мире женщине-космонавте Валентине Терешковой. Главную роль сыграет Леонела Мантурова. В утверждении актрисы Валентина Терешкова участвовала лично, сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино», которая выступает дистрибьютором картины вместе с «О!Кино».

«Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка двадцати шести лет из крестьянской семьи, в которой отец погиб еще на Советско-финской войне, когда Валентине было два года; воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c пятнадцати лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции. Она первая и единственная в мире женщина-космонавт, пилотировавшая свой корабль самостоятельно, в полном одиночестве почти трое суток. Для меня стать Терешковой в кино — большая честь и огромная ответственность, и я прикладываю все усилия, чтобы достойно воплотить ее образ», — призналась Леонела Мантурова.

В фильме также играют Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Таисия Калинина, Елена Панова, Александр Ратников, Андрей Харыбин, Вадим Соснин, Дмитрий Блохин, Алина Дулова, Илья Малаков и другие.

Съемки картины будут продолжаться ближайшие 3 месяца. Подготовка шла весь последний год при активном участии самой Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку также оказывает Роскосмос: команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Для съемок были тщательно воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта, а также все интерьеры и места, в которых проходила подготовка к полету и случились события после возвращения Терешковой из космоса.

За производство отвечает кинокомпания LEGIO FELIX при поддержке Первого канала. Оператором картины выступает Сергей Астахов, а авторами сценария значатся Илья Куликов и Валерия Подорожнова. Генеральным продюсером фильма значится Владимир Пермяков.

Лента выйдет в российских кинотеатрах 8 апреля 2027 года — в честь 90-летия Валентины Терешковой.
персоны
Сергей Астахов (II)Дмитрий БлохинДенис ВласенкоСергей ГородничийАлина ДуловаКирилл ЗайцевТаисья КалининаАлексей КравченкоИлья КуликовИлья МалаковЛеонела МантуроваАнтон МегердичевЕлена ПановаВладимир Пермяков (II)Валерия ПодорожноваАлександр РатниковОлег СавостюкВадим СоснинАнгелина СтречинаВалентина ТерешковаАндрей ХарыбинДмитрий Чеботарёв

что почитать?