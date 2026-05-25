Игорь Петренко, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова снимаются в приквеле «Банды Зиг Заг»

25 мая
2026 год

25 мая 2026
Начались съемки 8-серийного приквела исторического детектива «Банда Зиг Заг» — «Банда Зиг Заг. Начало». К своим ролям вернутся Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Дмитрий Куличков. За производство отвечает компания Star Media Vision по заказу РЕН ТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

В режиссерском кресле по-прежнему Виталий Воробьев. Большая часть съемок пройдет на узнаваемых локациях Санкт-Петербурга. Интерьерные и павильонные сцены будут отсняты в Москве и Московской области.

«Новый сезон – это предыстория первого сезона. Действие начинается за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Мы подробно и глубоко раскроем личности полюбившегося героя – Тихона Львова, и злодеев – Федора Кириллова, Виталия и Зинаиды Кошарных, а также других персонажей. Зритель увидит Тихона Львова счастливым человеком – его жена и ребенок еще живы, а Кириллова – как человека с болевыми точками и родственными связями. В предыстории зрители увидят, как закручиваются те драматургические пружины, которые разжимаются в первом сезоне. Появятся новые харизматичные персонажи с неожиданными линиями и парадоксальными характерами – пока не могу раскрывать эту интригу. Как и в прошлом сезоне, на переднем плане борьба сильных мужских темпераментов. И, конечно, роковая страсть и любовь! У нас есть отличный сценарий, прекрасные актеры и сильная команда. Главное, что нам теперь нужно, – это удача», — говорит Виталий Воробьев.

Июнь 1941 года, Ленинград живет мирной жизнью. Сотрудник УГРО Тихон Львов даже не мог предположить, что жестокое убийство инкассаторов в пассажирском поезде запустит цепочку событий, от которых в скором времени будет зависеть судьба всего города. Львову удается задержать главаря налетчиков Шапкина, не подозревая, что под личиной урки-грабителя скрывается немецкий диверсант, заброшенный в Ленинград с особым заданием. В СИЗО Шапкин находит среди матерых уголовников новых союзников – Кириллова и Кошарного. Вместе они идут на дерзкий побег.

«Федор Кириллов – не просто матерый уголовник, а настоящий хищник в мире криминала. Его отличают холодный расчет, железная воля и абсолютное отсутствие моральных рамок: ради своей цели он готов переступить через любые законы. Для него не существует союзников или врагов – есть только препятствия, которые нужно устранить. В новом сезоне зрители узнают, какие события сформировали его характер, какие тайны он скрывает и есть ли у него слабости. Авторы обещают раскрыть его личную драму, показать внутренние конфликты и неожиданные грани личности. Это сделает образ Федора еще объемнее и неоднозначнее, а его противостояние с другими героями – еще более напряженным и захватывающим», — рассказывает Павел Трубинер.

В ходе расследования выясняется, что ограбление инкассаторов – результат ошибки диверсантов, истинная же цель – секретные документы, которые курьер Генерального штаба РККА доставлял в Ленинград. Начинается война. Бандиты уверены в победе немцев и ради награды готовы выполнять самые бесчеловечные распоряжения своих нацистских хозяев. Теперь перед Львовым и его соратниками встает смертельно опасная задача: остановить преступную шайку, которая вскоре превратится в зловещую банду «Зиг Заг». Битва за город, за Родину начинается.

«Мой персонаж – один из ключевых антагонистов сериала. Ее роль важна: она позволяет подсветить то, что на первый взгляд не всегда очевидно. Показать, что поступки сотканы из разного уровня блага, мораль может трактоваться согласно выгоде, а иногда, чтобы выжить, приходится идти не просто на риск, а на сделку с самим собой. Такой опыт – всегда хороший урок, чтобы рассмотреть себя, взглянуть, возможно, на не самые приятные стороны своей личности», — отмечает Екатерина Вилкова.

Премьерный показ на РЕН ТВ первого сезона сериала «Банда Зиг Заг» состоялся в январе 2024 года и собрал у экрана более 20 млн зрителей.
