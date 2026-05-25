III Йошкар-Олинский кинофестиваль «И краткая» принимает заявки

III Йошкар-Олинский кинофестиваль «И краткая» до 20 июля принимает заявки на участие в конкурсной программе. Смотр пройдет в городе Йошкар-Оле с 27 по 31 августа, сообщает пресс-служба мероприятия.
Для участия в отборе необходимо заполнить онлайн-анкету на официальном сайте. Фестиваль рассматривает фильмы по следующим направлениям: короткометражное игровое кино (до 40 минут); короткометражное документальное кино (до 40 минут); короткометражное анимационное кино (до 40 минут); очень краткое кино (до 5 минут). Подать заявку в номинации «очень краткое кино» можно на игровые, документальные или анимационные фильмы. Главное правило – предельная краткость.
Все фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, должны иметь прокатное удостоверение. Премьерность фильма не является обязательным условием включения в конкурсную программу.
В программе фестиваля, помимо конкурсных показов с обсуждением фильмов с авторами, запланирована внеконкурсная программа. Для всех желающих пройдут мастер-классы, творческие встречи и сессии «вопрос-ответ» с российскими кинематографистами.
