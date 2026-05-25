Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

III Йошкар-Олинский кинофестиваль «И краткая» принимает заявки

25 мая
2026 год

Новости кино >>
25 мая 2026
III Йошкар-Олинский кинофестиваль «И краткая» до 20 июля принимает заявки на участие в конкурсной программе. Смотр пройдет в городе Йошкар-Оле с 27 по 31 августа, сообщает пресс-служба мероприятия.

III Йошкар-Олинский кинофестиваль «И краткая» принимает заявки
фото: пресс-служба смотра

Для участия в отборе необходимо заполнить онлайн-анкету на официальном сайте. Фестиваль рассматривает фильмы по следующим направлениям: короткометражное игровое кино (до 40 минут); короткометражное документальное кино (до 40 минут); короткометражное анимационное кино (до 40 минут); очень краткое кино (до 5 минут). Подать заявку в номинации «очень краткое кино» можно на игровые, документальные или анимационные фильмы. Главное правило – предельная краткость.

Все фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, должны иметь прокатное удостоверение. Премьерность фильма не является обязательным условием включения в конкурсную программу.

В программе фестиваля, помимо конкурсных показов с обсуждением фильмов с авторами, запланирована внеконкурсная программа. Для всех желающих пройдут мастер-классы, творческие встречи и сессии «вопрос-ответ» с российскими кинематографистами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

День рождения >>

Олег Даль
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Владимир Майсурадзе
Александр Мельников
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Владимир Старостин
Пьер Вернье
Габриела Ковнацкая
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Рэй Стивенсон
Эринн Хэйс
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?