«Моя геройская академия» взяла главный приз Crunchyroll Anime Awards 2026

26 мая 2026
23 мая в десятый раз состоялась церемония вручения Crunchyroll Anime Awards. Грандиозное юбилейное мероприятие вновь принял токийский отель Grand Prince Hotel Shin Takanawa. Прямая трансляция велась на одноименном стриминге и YouTube-каналах Sony Group, а ведущими четвертый год подряд стали сэйю Салли Амаки и шоумен Джон Кабира. В голосовании приняли участие беспрецедентные 73 миллиона фанатов со всего мира (годом ранее был 51 млн). Заветную статуэтку в ключевой номинации «Аниме года» забрал финальный сезон «Моей геройской академии». Награду триумфаторам под бурные овации вручил приглашенный гость — всемирно известный музыкант и давний поклонник японской анимации The Weeknd. Вечер открылся роликом с предыдущими лауреатами под музыку Токийского филармонического оркестра. А вот дайджест минувшей недели.

🏆 Аниме года — «Моя геройская академия: Финал» (читать обзор)
🏆 Полнометражное аниме года — «Истребитель демонов: Бесконечный замок» (читать обзор)
🏆 Лучшее оригинальное аниме — «Лазарь»
🏆 Лучший онгоинг — «Ван-Пис»
🏆 Лучший новый сериал — «Гатиакута» (читать обзор)
🏆 Лучший экшн — «Поднятие уровня в одиночку», сезон 2 (читать обзор)
🏆 Лучшая комедия — «Дандадан», сезон 2 (читать обзор)
🏆 Лучший исекай — «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире», сезон 3
🏆 Лучшее драматическое аниме — «Монолог фармацевта», сезон 2 (читать обзор)
🏆 Лучшее романтическое аниме — «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» (читать обзор)
🏆 Лучшая повседневность — «Семья шпиона», сезон 3 (читать обзор)

Музыкант The Weeknd (справа) вручает главную награду в номинации «Аниме года»

🏆 Лучший режиссерАкинори Фудэсака и Норихиро Наганума («Монолог фармацевта», сезон 2)
🏆 Лучшая анимация — «Поднятие уровня в одиночку: Восстаньте из тени»
🏆 Лучший дизайн персонажей: «Гатиакута»
🏆 Лучший фоновый арт — «Гатиакута»
🏆 Лучший опенингOn The Way в исполнении AiNA THE END («Дандадан», сезон 2)
🏆 Лучший эндингI в исполнении BUMP OF CHICKEN («Моя геройская академия: Финал»)
🏆 Лучший саундтрек — «Истребитель демонов: Бесконечный замок»
🏆 Лучшая песня: IRIS OUT в исполнении Кэнси ЁнэдзуЧеловек-бензопила: Резе») (читать обзор)

Читать Городская стометровка Резе: наша версия лучшего аниме 2025 года
🏆 Лучший протагонистМаомао («Монолог фармацевта», сезон 2)
🏆 Лучший персонаж второго планаКацуки Бакуго («Моя геройская академия: Финал»)
🏆 Самый очаровательный персонаж, которого хочется защитить любой ценойАня Фоджер («Семья шпиона», сезон 3)
🏆 Лучший сэйюАой Юки в роли Маомао («Монолог фармацевта», сезон 2)

В праздничную программу вошли масштабные трибьюты, посвященные устойчивому влиянию поп-культуры Японии: певица Ёко Такахаси исполнила легендарную тему A Cruel Angel’s Thesis к 30-летию «Евангелиона», рок-коллектив PORNOGRAFFITTI зажег сцену в честь десятилетия «МГА», а группа ASIAN KUNG-FU GENERATION сыграла знаменитый хит Haruka Kanata из сериала «Наруто». Режиссер Тацуя Нагаминэ был посмертно удостоен награды за «Глобальное влияние» (Global Impact Award) — памятный знак принял аниматор Масаюки Сато, тесно работавший с ним над проектами «Милое лекарство: Зарядись счастьем!» и «Ван-Пис». На разогреве публику развлекали блогер Gigguk и штатные обозреватели Crunchyroll Лорен Мур и Тим Лю. Среди музыкантов, объявлявших победителей в других номинациях, отметились рэпер RZA из Wu-Tang Clan, пуэрториканская хип-хоп-исполнительница Young Miko, кей-поп-звезды BamBam и TEN, вокалист Итан Бортник, певица Ханна Банг, а также популярный косплеер Snitchery.

