«Моя геройская академия» взяла главный приз Crunchyroll Anime Awards 2026

23 мая в десятый раз состоялась церемония вручения Crunchyroll Anime Awards
. Грандиозное юбилейное мероприятие вновь принял токийский отель Grand Prince Hotel Shin Takanawa. Прямая трансляция велась на одноименном стриминге и YouTube-каналах Sony Group, а ведущими четвертый год подряд стали сэйю Салли Амаки
и шоумен Джон Кабира
. В голосовании приняли участие беспрецедентные 73 миллиона фанатов со всего мира (годом ранее был 51 млн). Заветную статуэтку в ключевой номинации «Аниме года
» забрал финальный сезон «Моей геройской академии
». Награду триумфаторам под бурные овации вручил приглашенный гость — всемирно известный музыкант и давний поклонник японской анимации The Weeknd
. Вечер открылся роликом с предыдущими лауреатами под музыку Токийского филармонического оркестра. А вот дайджест минувшей недели
.
🏆 Аниме года
— «Моя геройская академия: Финал
» (читать обзор
)
🏆 Полнометражное аниме года
— «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» (читать обзор
)
🏆 Лучшее оригинальное аниме
— «Лазарь
»
🏆 Лучший онгоинг
— «Ван-Пис
»
🏆 Лучший новый сериал
— «Гатиакута
» (читать обзор
)
🏆 Лучший экшн
— «Поднятие уровня в одиночку
», сезон 2 (читать обзор
)
🏆 Лучшая комедия
— «Дандадан
», сезон 2 (читать обзор
)
🏆 Лучший исекай
— «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире
», сезон 3
🏆 Лучшее драматическое аниме
— «Монолог фармацевта
», сезон 2 (читать обзор
)
🏆 Лучшее романтическое аниме
— «Благоухающий цветок расцветает с достоинством
» (читать обзор
)
🏆 Лучшая повседневность
— «Семья шпиона
», сезон 3 (читать обзор
)
🏆 Лучший режиссер
— Акинори Фудэсака
и Норихиро Наганума
(«Монолог фармацевта», сезон 2)
🏆 Лучшая анимация
— «Поднятие уровня в одиночку: Восстаньте из тени»
🏆 Лучший дизайн персонажей
: «Гатиакута»
🏆 Лучший фоновый арт
— «Гатиакута»
🏆 Лучший опенинг
— On The Way
в исполнении AiNA THE END
(«Дандадан», сезон 2)
🏆 Лучший эндинг
— I
в исполнении BUMP OF CHICKEN
(«Моя геройская академия: Финал»)
🏆 Лучший саундтрек
— «Истребитель демонов: Бесконечный замок»
🏆 Лучшая песня
: IRIS OUT
в исполнении Кэнси Ёнэдзу
(«Человек-бензопила: Резе
») (читать обзор
)
🏆 Лучший протагонист
— Маомао
(«Монолог фармацевта», сезон 2)
🏆 Лучший персонаж второго плана
— Кацуки Бакуго
(«Моя геройская академия: Финал»)
🏆 Самый очаровательный персонаж, которого хочется защитить любой ценой
— Аня Фоджер
(«Семья шпиона», сезон 3)
🏆 Лучший сэйю
— Аой Юки
в роли Маомао («Монолог фармацевта», сезон 2)
В праздничную программу вошли масштабные трибьюты, посвященные устойчивому влиянию поп-культуры Японии: певица Ёко Такахаси
исполнила легендарную тему A Cruel Angel’s Thesis
к 30-летию «Евангелиона
», рок-коллектив PORNOGRAFFITTI
зажег сцену в честь десятилетия «МГА», а группа ASIAN KUNG-FU GENERATION
сыграла знаменитый хит Haruka Kanata
из сериала «Наруто
». Режиссер Тацуя Нагаминэ
был посмертно удостоен награды за «Глобальное влияние
» (Global Impact Award) — памятный знак принял аниматор Масаюки Сато
, тесно работавший с ним над проектами «Милое лекарство: Зарядись счастьем!
» и «Ван-Пис». На разогреве публику развлекали блогер Gigguk
и штатные обозреватели Crunchyroll Лорен Мур
и Тим Лю
. Среди музыкантов, объявлявших победителей в других номинациях, отметились рэпер RZA
из Wu-Tang Clan
, пуэрториканская хип-хоп-исполнительница Young Miko
, кей-поп-звезды BamBam
и TEN
, вокалист Итан Бортник
, певица Ханна Банг
, а также популярный косплеер Snitchery
.
