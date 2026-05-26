«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня

Премьера фэнтези-сериала для всей семьи «Малахит» с концепцией, основанной на уральских легендах и сказках, состоится 12 июня в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. За производство проекта отвечают Originals Production и NORM PRODUCTION.
В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.
обсуждение >>