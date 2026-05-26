Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня

26 мая
2026 год

Новости кино >>
26 мая 2026
Премьера фэнтези-сериала для всей семьи «Малахит» с концепцией, основанной на уральских легендах и сказках, состоится 12 июня в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. За производство проекта отвечают Originals Production и NORM PRODUCTION.

«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главные детские роли в сериале исполнили Екатерина Темнова, Алексей Родионов и Сергей Чикин. Главные взрослые роли исполни Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова, Даниил Киселёв, Варвара Володина.

В небольшом селе Красный Камень трое семиклассников — Рома (Алексей Родионов), Ася (Екатерина Темнова) и Гордей (Сергей Чикин) ― беззаботно проводят летние каникулы. Но однажды, купаясь в затопленном меднорудном карьере, Рома находит магический малахитовый самородок, который дарует ему удивительную способность: всё, что он рисует, становится реальностью. Оказалось, что вместе с чудесной находкой из глубин старого карьера был высвобожден древний дух рудника Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену. Теперь героям предстоит проявить силу духа и доказать, что чистые помыслы, теплота сердец и настоящая крепкая дружба способны противостоять страшному древнему злу.

Авторами сценария и креативными продюсерами стали Максим Вахитов и Юлия Галиченко, а воплотила на экране таинственный мир команда, состоящая из режиссёра Александра Богуславского, оператора Андрея Лунинского и художника по костюмам Елены Петруниной. Продюсерами сериала выступили Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В качестве генерального продюсера проекта выступает Вячеслав Дусмухаметов.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   26.05.2026 - 13:37
максимально натурально, за что больше спасибо. убежали от криминала, могут. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Алексей Серебряков, Андрей Федорцов и Евгения Симонова посетят сказочное «Красное озеро»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Александр БогуславскийМаксим ВахитовВарвара ВолодинаЮлия ГаличенкоГавриил ГордеевВячеслав ДусмухаметовДаня КиселёвАндрей Левин (II)Андрей ЛунинскийРоман НовиковЕлена ПетрунинаКонстантин Плотников (II)Алексей Родионов (II)Алексей СеребряковЕвгения СимоноваАгриппина СтекловаЕкатерина ТемноваАндрей ФедорцовСергей ЧикинСергей Шишкин (IV)
фильмы
Малахит

фотографии >>
«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня фотографии
«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня фотографии
«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня фотографии
«Малахит» с Алексеем Серебряковым, Андреем Федорцовым и Евгенией Симоновой стартует 12 июня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Владимир Баранов
Богдан Бенюк
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Андрей Харыбин
Владимир Ярош
Морис Баке
Эшли Белл
Астрид Берже-Фрисби
Рэйчел Блейк
Хелена Бонем Картер
Джон Уэйн
Ричард Харрисон
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?