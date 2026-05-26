Маш Милаш, Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами Премии Гильдии кастинг-директоров

На сцене столичного театра «Et Cetera» при поддержке Министерства культуры РФ состоялась торжественная церемония вручения IV профессиональной Премии Гильдии кастинг-директоров, отмечающей лучшие актерские ансамбли в кино и сериалах. Пресс-служба гильдии отмечает, что в этом году шорт-лист премии стал рекордным по числу номинантов, а победителей определили более 100 ведущих кастинг-директоров страны путем закрытого голосования.

фото: соцсети премии

За дебютную роль отметили Лауру Турсунканову, сыгравшую в фильме «Папа умер в субботу». Картину, за каст в которой отвечали Надин Цой и Владимир Голов, также выделили за национальный актерский ансамбль. За лучшую мужскую роль наградили Леонида Тележинского из «Аутсорса», а в аналогичной женской номинации победила Алина Ходжеванова, сыгравшая в «Филателии». Открытием года назвали Марию Камову (Маш Милаш), которая исполнила роль в сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

За лучший актерский состав мелодрамы наградили Бориса Ржезака, работавшего над сериалом «Два капитана». За каст многосерийного художественного фильма отметили Элину Терняеву, Светлану Пилипко, Дарью Кожарскую, отвечавших за ансамбль «Хроник русской революции». За актерский состав художественного фильма наградили Дарью Рашееву и Владимира Голова, работавших над «Лермонтовым».

В номинации «Театральный дебют» победила Евгения Леонова, сыгравшая в спектакле «Плохие хорошие». Юлия Дробышева, работавшая над сериалом «Время счастливых», взяла приз в категории «Лучший актерский ансамбль ORIGINAL+», а в специальной номинации за мультикинематографичность наградили Гевонда Андреасяна.

фото: соцсети кинофестиваля «Короче»

На церемонии также объявили, что в августе в Калининграде на кинофестивале «Короче» пройдет международная программа для зарубежных кастинг-директоров и российских актеров. 22 августа в рамках фестиваля организуют встречи российских англоговорящих актеров с зарубежными коллегами, а также круглый стол для обмена опытом.

Также Гильдия кастинг-директоров объявила о том, что объединяет агентов, бригадиров актеров массовых сцен и ассистентов по актерам в единое профессиональное сообщество с четкой структурой и системой взаимодействия. В результате объединения будут разработаны и утверждены профессиональные стандарты, появится единая система оценки квалификации и аттестации специалистов, внедрится механизм контроля и разрешения споров, будут созданы инструменты противодействия мошенничеству, а также укрепится защита прав участников и повысится общая прозрачность индустрии.
Гевонд АндреасянВладимир ГоловЮлия ДробышеваМария КамоваДарья КожарскаяЕвгения ЛеоноваДарья РашееваБорис РжезакЛеонид ТележинскийЭлина ТерняеваЛаура ТурсункановаАлина ХоджевановаНадин Цой
АутсорсВремя СчастливыхДва капитанаЛермонтовМосква слезам не верит. Все только начинаетсяПапа умер в субботуФилателияХроники русской революции

