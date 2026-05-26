Маш Милаш, Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами Премии Гильдии кастинг-директоров

На сцене столичного театра «Et Cetera» при поддержке Министерства культуры РФ состоялась торжественная церемония вручения IV профессиональной Премии Гильдии кастинг-директоров, отмечающей лучшие актерские ансамбли в кино и сериалах. Пресс-служба гильдии отмечает, что в этом году шорт-лист премии стал рекордным по числу номинантов, а победителей определили более 100 ведущих кастинг-директоров страны путем закрытого голосования.
На церемонии также объявили, что в августе в Калининграде на кинофестивале «Короче» пройдет международная программа для зарубежных кастинг-директоров и российских актеров. 22 августа в рамках фестиваля организуют встречи российских англоговорящих актеров с зарубежными коллегами, а также круглый стол для обмена опытом.
Также Гильдия кастинг-директоров объявила о том, что объединяет агентов, бригадиров актеров массовых сцен и ассистентов по актерам в единое профессиональное сообщество с четкой структурой и системой взаимодействия. В результате объединения будут разработаны и утверждены профессиональные стандарты, появится единая система оценки квалификации и аттестации специалистов, внедрится механизм контроля и разрешения споров, будут созданы инструменты противодействия мошенничеству, а также укрепится защита прав участников и повысится общая прозрачность индустрии.
