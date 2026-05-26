Андрей Золотарев напишет сценарий «Острова сокровищ»

26 мая
2026 год

Началась активная разработка сценария фильма «Остров сокровищ». За производство картины отвечают кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатры Okko и PREMIER, а также студия «Видеопрокат». Автором сценария выступает Андрей Золотарев, сообщает дистрибьютор ленты — кинокомпания «Централ Партнершип».

фото: Централ Партнершип

Отмечается, что в картине точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. В ближайшее время станут известны подробности о проекте и кастинге.

Ожидаемая дата релиза — 1 января 2029 года.
№ 2
vit.g. (spb)   26.05.2026 - 19:50
Умоляю, пригласите меня на роль о'Брайена или Дика Пастора! Я вам не очень дорого обойдусь. читать далее>>
№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   26.05.2026 - 19:50
Какого рожна? И даром - не надоть! читать далее>>
