Андрей Золотарев напишет сценарий «Острова сокровищ»

Началась активная разработка сценария фильма «Остров сокровищ». За производство картины отвечают кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатры Okko и PREMIER, а также студия «Видеопрокат». Автором сценария выступает Андрей Золотарев, сообщает дистрибьютор ленты — кинокомпания «Централ Партнершип».
фото: Централ Партнершип
Отмечается, что в картине точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. В ближайшее время станут известны подробности о проекте и кастинге.
