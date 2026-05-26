Международный кинофестиваль «Западные ворота» объявил даты проведения

С 23 по 26 июля 2026 года в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота», сообщает пресс-служба смотра. Отправить заявку на участие в конкурсе можно до 15 июня, заполнив анкету на сайте фестиваля.
В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В 2026 году в программе фестиваля – более 100 фильмов. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана, Венгрии и России.
Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», а также секции «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и другие. Главный приз фестиваля традиционно будет определен по итогам зрительского голосования. Также жюри вручит награды за лучший фильм, режиссуру и специальные призы фестиваля.
Показы и мероприятия пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Посещение всех фестивальных площадок и кинопоказов будет бесплатным.
