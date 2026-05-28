Леонид Басов стал «Незнайкой»

28 мая
2026 год

28 мая 2026
В Москве стартовали съемки семейного приключенческого фильма по мотивам произведений Николая Носова «Незнайка». Режиссером выступает Дмитрий Дьяченко, а главную роль играет Леонид Басов, известный по дилогии «Пальма», сообщает пресс-служба проекта, над которым работают Первый канал, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START, при поддержке Фонда кино.

фото: Съемки фильма "Незнайка"/Первый канал, START, "Атмосфера кино"

«Для меня мир Незнайки — это не просто мир старой доброй книжки, которую я любил в детстве. Это возможность рассказать о проблемах молодого поколения языком сказки и юмора, без назидания и морализаторства», – отмечает Дьяченко.

Сюжет разворачивается вокруг озорного и любопытного мечтателя Незнайки, который отчаянно стремится быть полезным и значимым, но из-за своей беспечности постоянно попадает в неприятности. После череды неудач Незнайка оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя, и впервые в жизни ощущает признание.

«Для меня Незнайка — это любопытный, наивный и добрый парень. Он постоянно задает вопросы и стремится узнать новое, понять окружающий мир. Его простота и доверчивость иногда приводит к очень забавным ситуациям, но делает его еще более милым. Незнайка часто сталкивается с трудностями из-за своей наивности, но всегда находит выход», – говорит Леонид Басов.

На площадке к нему присоединятся Сергей Лавыгин (Пилюлькин) и Никита Кологривый (Смекайло), а также Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие. Фильм выпустит в прокат компания «Атмосфера кино» 1 января 2028 года.
№ 1
Киноман1985   28.05.2026 - 14:04
Оцениваем! Какие мысли насчет очередного произведения детства. С тем же Кологривым.
персоны
Василий АтановЛеонид БасовСергей Волков (II)Даяна ГудзДмитрий ДьяченкоНикита КологривыйСергей ЛавыгинДанил СтекловВладимир Тяптушкин
фильмы
НезнайкаПальмаПальма-2

