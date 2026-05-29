Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс»

29 мая
2026 год

Новости кино >>
29 мая 2026
Режиссер «Волшебного участка» Степан Гордеев снимет картину на основе популярного мультфильма «Жил-был пёс». Проект студии MEM Cinema представили на питчинге в Министерстве культуры. Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс»
фото: Фонд кино

Павел Прилучный в фильме играет бывшего боксера, который, потеряв семью, работу и уважение к себе, начинает видеть волка из мультфильма «Жил-был пёс». Тот убеждает главного героя похитить дочь начальника (Никита Кологривый), чтобы потом героически ее спасти, однако все идет не по плану.

Голосом волка, скорее всего, станет Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Волшебный участок 2»: Не время усугублять
«Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают
Страшные и смешные: 7 неудачных памятников героям советских фильмов
«Город гномов» оживет с помощью искусственного интеллекта
персоны
Степан ГордеевНикита КологривыйГоша КуценкоПавел Прилучный
фильмы
Волшебный участокВолшебный участок-2Жил-был пёс

фотографии >>
Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс» фотографии
Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс» фотографии
Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Стороженко
28 мая ушла из жизни актриса Людмила Стороженко.
Виктор Поморцев
27 мая ушёл из жизни актёр Виктор Поморцев.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Андрей Лебедев
Геннадий Сергеев
Юлия Франц
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Шарль Деннер
Эдриан Пол
Джастин Чон
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Майкл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2026
Пропасть
мелодрама, приключения, триллер
Россия, 2026
Мечтать не вредно
комедия
Франция, 2026
Обитель зла: Мутация
триллер, фильм ужасов
США, 2026
Зомбилэнд-Сага. Фильм
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2025
Иллюзия убийства
детектив, триллер
Доминиканская Республика, Испания, 2025
Чао
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2025
Котята учатся летать
приключения, семейное кино
США, 2025
Кощей. Тайна живой воды
комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Монахиня из Борли. Возвращение
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?