Павел Прилучный подружится с волком из мультфильма «Жил-был пёс»

Режиссер «Волшебного участка» Степан Гордеев снимет картину на основе популярного мультфильма «Жил-был пёс». Проект студии MEM Cinema представили на питчинге в Министерстве культуры. Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Павел Прилучный в фильме играет бывшего боксера, который, потеряв семью, работу и уважение к себе, начинает видеть волка из мультфильма «Жил-был пёс». Тот убеждает главного героя похитить дочь начальника (Никита Кологривый), чтобы потом героически ее спасти, однако все идет не по плану.
Голосом волка, скорее всего, станет Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август.
