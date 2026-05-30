Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Как зарабатывает кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро»

30 мая
2026 год

Новости кино >>
30 мая 2026
Юдзиро Ханма воюет с героями Tekken, «Дорохэдоро» продолжается, а Масааки Юаса курирует собственную фестивальную программу в Торонто: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о свежем тизере «Героя ленты» или обо всех подробностях Crunchyroll Anime Awards), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро»

Одной строкой


🔘 «Дорохэдоро» продлили на третий сезон.

🔘 Вышел тизер фильма-компиляции «Первородного греха Такопи» с подзаголовком «Спасибо, увидимся завтра».

🔘 У «Кресла-танка» появился персонажный трейлер.

🔘 Продолжение ромкома «Ты и я — полные противоположности» стартует 5 июля. Трейлер — тут.

🔘 Второй кур «Пути Баки» о битве сильнейших мужчин планеты с клоном Мусаси Миямото выйдет 18 июня.

🔘 Классический аниме-хоррор Toei Animation «Франкенштейн» получит 4K-реставрацию и английские субтитры.

🔘 Список бойцов в файтинге Tekken 8 неожиданно пополнил Юдзиро Ханма:


🔘 «Грань времени», научно-фантастическую антологию за авторством Синъитиро ВатанабэКовбой Бибоп»), Сюхэя МоритыТокийский гуль»), Ли Вэя и Вэня Мина, покажут на анимационном фестивале в Анси.

🔘 Кинофестиваль в Торонто анонсировал цикл ретроспективных аниме-показов Drawn Universes: Visions in Animation, который будет курировать Масааки Юаса. Они пройдут в ноябре-декабре.

🔘 В возрасте 59 лет скончался Ёсихиро Нисимура — один из главных творцов японского сплэттер-хоррора, режиссер «Токийской полиции крови», «Вампирш против франкенштейнш» и «Отряда девушек-мутантов». Также он занимался спецэффектами «Годзиллы: Возрождения», «Тетради смерти 3» и «Атаки титанов: Жестокого мира».

Читать Игра с кальмаром: рецензия на «Первородный грех Такопи»

«Шатер чародея» в России


Премьера исторической драмы «Шатер чародея» состоится 4 июля 2026 года: в эфир выйдет сразу часовой спецвыпуск из двух эпизодов. За экранизацию манги Tomato Soup отвечает студия Science SARUСанда», «Руки прочь от кинокружка!»). Художественной руководительницей выступает Наоко ЯмадаФорма голоса»), а режиссером — Абель ГонгораДандадан»). В новом трейлере звучит опенинг Stella в исполнении рок-группы SEKAI NO OWARI, а свежий постер с главными героинями на фоне монгольской степи нарисовал дизайнер персонажей Кэнъити ЁсидаДети на орбите»). Официальную трансляцию в России лицензировала компания DEEP — серии будут выходить одновременно с Японией.


XIII век. Персидская узница Ситара, потерявшая дом и близких, оказывается в самом сердце Монгольской империи. Взяв имя Фатима, она использует знания в медицине, химии и логике как оружие против завоевателей. При дворе судьба сводит её с амбициозной Дорегене — шестой женой Угэдэя, которая хранит глубокую обиду на правящую династию. Вместе они начинают тонкую игру, чтобы изменить будущее великой степной державы.

К актерскому составу присоединились:

🎪 Джучи — старший сын Чингисхана — Кэндзи Нодзима (Эдуардо Гевара из сериала «Баки Ханма»).
🎪 Чагатай — второй сын — Дайсукэ Намикава (Адам из «Ниер: Автомата»).
🎪 Угэдэй — третий сын — Хиро Симоно (Дзэнъицу Агацума в «Истребителе демонов»).
🎪 Дорегене — Ами Косимидзу (Холо из новой «Волчицы и пряностей»).

Читать Сериал «Шампиньонная ведьма» — скрытое сокровище года

«Вехи истории» в первом трейлере


Исторический сэйнэн «Вехи истории» обзавелся новым роликом и датой выхода: аниме по манге Хитоси ИваакиПаразит») стартует в январе 2027 года. Производством занимается студия Liden FilmsЧерная кошка и класс ведьм», «Кошачий глаз»).


IV век до нашей эры. Эвмен, юноша с обширными знаниями и блестящим образованием, в компании великого философа Аристотеля держит путь в Кардию — город, где прошли его детские годы. Воспитанный в знатной семье, Эвмен рано заслужил уважение взрослых благодаря редкой рассудительности, острому уму и начитанности. Трагические события на родине заставляют его впервые по-настоящему задуматься о предназначении. Морские путешествия, годы скитаний и судьбоносные встречи становятся началом большого пути будущего полководца и секретаря Александра Македонского. В главной роли — Нобунага Симадзаки (Сэйсиро Наги из «Блю Лока»).

Читать «Бессонница после школы» — целебное аниме той же студии

Продолжение аниме «Компания «Маги-Люмьер»


Второй сезон махо-сёдзё «Компания «Маги-Люмьер» стартует 5 июля. В новом трейлере звучит эндинг BooooM!!! от популярной витуберши Houshou Marine. За анимацию по-прежнему отвечает студия J.C.StaffКошечка из Сакурасо», «Полиция будущего: EZY»). Режиссерское кресло занял Тосинори ФукусимаМэйджор», «Пингвиний барабан»), сменивший Масахиро Хираоку.


История разворачивается в мире, где деятельность девочек-волшебниц превратилась в официальную корпоративную службу. Кана Сакураги, безуспешно пытавшаяся устроиться в обычные фирмы, попадает в частную компанию «Маги-Люмьер» — небольшой стартап по борьбе с аномалиями — и начинает карьеру в самой необычной индустрии Японии. В продолжении нас ждут новые миссии инновационного агентства и трудовые будни целеустремленной Каны. Главная героиня продолжит говорить голосом Ай Файруз (Кикору Синомия из «Кайдзю №8»), а вот её напарницу Хитоми Косигаю теперь озвучивает Марико Хигасиути (Аой из «Цугаи загробного мира»). Роль новенькой Ирохи Акасаки досталась Саюми Ватабэ (Акира Татибана из сериала «Любовь похожа на прошедший дождь»).

Читать Кошачьи ушки, девочки-волшебницы и экология в аниме «Токио Мяу Мяу»

Сиквел «Кухонного балагана»


В начале года мы сообщали об инициативе стриминга ABEMA под названием Project PRISMation для поддержки независимых анимационных проектов. Так под крылом платформы оказался «Кухонный балаган» (Poppin-Play Kitchen) — абсурдистская комедия тайского художника Zemyata. Теперь автор с гордостью объявил, что короткометражка получит сиквел. Пока доступен лишь тизер-арт. Оригинал, доступный всем желающим, за полгода собрал 2,2 миллиона просмотров.


Кроме того, стриминг впервые открыл прием заявок на новые проекты. Раньше команда сама выходила на конкретных авторов, теперь же предложить пилотный ролик может любой желающий — вне зависимости от стиля, национальности и места проживания. По итогам отбора ABEMA выберет три тайтла, которые получат финансирование и производственную поддержку.

Читать Короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг

«Для тебя во всем цвету» в новом ролике


1 июля стартует продолжение романтической комедии «Для тебя во всем цвету» по культовой манге покойной Хисаи Накадзё. За опенинг FLASHBULB и эндинг Hanataba отвечает инди-поп-трио OmoinotakeМонолог фармацевта», «Хоримия: Кусочек»). Постановкой по-прежнему руководит Нацуки Такэмура, а производство ведется в стенах студии Signal.MDСлова пузырятся подобно газировке», «Нина в королевстве звезд»).


Японо-американская легкоатлетка Мидзуки Асия переезжает из США и маскируется под парня, чтобы поступить в элитную мужскую академию ради кумира — прыгуна в высоту Идзуми Сано. В новых сериях героиню ждут еще более сумасбродные будни в закрытом общежитии, спортивные вызовы и любовные курьезы, пока она отчаянно пытается сохранить обман в тайне. Главных героев озвучивают Ая Яманэ (Кралл из «Время пыток, принцесса!») и Таку Ясиро (Рик Флэг из «Отряда самоубийц из другого мира»).

Читать Смущение, фетиши и комфорт в ромкоме «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
Бонус: «Фрирен» примерила образ «Девушки с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Арт-трибьют с участием флегматичной эльфийки приурочен к грядущей масштабной выставке голландского мастера в Японии, которая пройдет с 21 августа по 27 сентября в осакском Музее искусств Наканосима.

Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или обзор культовой манги «Поездка за покупками в Иокогаму».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   31.05.2026 - 19:52
Как по мне то немного не красиво было использовать картину Яну Вермеера для создания образа девушки с серёжкой. Хотя кто не знает это произведение искусства, может и заценит шедевр. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   31.05.2026 - 14:16
Ёсихиро Нисимура - легенда. Светлая память! читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.05.2026 - 12:21
Чисто личное и субъективное мнение, не являющееся разумеется истинно верным и единственным. Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест этой недели. Все аниме-проекты из новостного аниме-дайджеста... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Крокодиловы гёзы: «Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где каждый заходит не в ту дверь
Чем мы заняты в тени: «Токийский гуль» — самый живучий вампирский сериал последних лет
Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»
Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее противостояние поколений
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
Поиск по меткам
J.C. StaffLiden FilmsScience SaruSignal.MDToei AnimationАнимацияанимеаниме-дайджестмахо-сёдзёсэйнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Синъитиро ВатанабэАбель ГонгораСюхэй МоритаДаисукэ НамикаваНобунага СимадзакиХиро СимоноАй ФайрузМасааки ЮасаНаоко ЯмадаТаку Ясиро
фильмы
Атака Титанов. Фильм первый: Жестокий мирБаки ХанмаВампирша против ФранкенштейнаВехи историиВолчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицуВремя пыток, принцесса!Годзилла: ВозрождениеДандаданДети на орбитеДля тебя во всём цветуДорохэдороКайдзю №8Клинок, рассекающий демоновКовбой БибопКомпания «Маги-Люмьер»Кошачий глазКошечка из «Сакурасо»Кресло-танкЛюбовь похожа на прошедший дождьМоё семнадцатое летоМонолог фармацевтаМэйджорНиер: Автомата — Версия 1.1аНина в королевстве звёздОтряд самоубийц из другого мираПаразит: Учение о жизниПервородный грех ТакопиПервородный грех Такопи: Спасибо, увидимся завтраПингвиний барабанПолиция будущего: EZYПровожающая в последний путь ФриренПуть БакиРуки прочь от кинокружка!СандаСиняя тюрьма: Блю ЛокТокийский гульТы и я — полные противоположностиФорма голосаФранкенштейн: Ужасная легендаХоримия: КусочекЦугаи загробного мираЧёрная кошка и класс ведьмШатёр чародея

фотографии >>
Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро» фотографии
Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро» фотографии
Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро» фотографии
Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как зарабатывает кино

Скорбим

Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.
Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

День рождения >>

Валентин Анциферов
Пётр Буслов
Кристина Исайкина
Иван Паршин
Ефим Петрунин
Антонина Рустамова
Анна Сагайдачная
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Энди Гриффит
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Робин Мэттсон
Марио Симарро
Морган Фриман
Том Холланд
все родившиеся 1 июня >>

Афиша кино >>

Ветер
сказка
Россия, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
все фильмы в прокате >>

что почитать?