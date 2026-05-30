Главные новости аниме: «Шатер чародея» в России, Фрирен кисти Вермеера и продолжение «Дорохэдоро»

Юдзиро Ханма
воюет с героями Tekken
, «Дорохэдоро
» продолжается, а Масааки Юаса
курирует собственную фестивальную программу в Торонто: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о свежем тизере
«Героя ленты
» или обо всех подробностях Crunchyroll Anime Awards
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 «Дорохэдоро
» продлили на третий сезон.
🔘 Вышел тизер
фильма-компиляции «Первородного греха Такопи
» с подзаголовком «Спасибо, увидимся завтра
».
🔘 У «Кресла-танка
» появился персонажный трейлер
.
🔘 Продолжение ромкома «Ты и я — полные противоположности
» стартует 5 июля. Трейлер — тут
.
🔘 Второй кур «Пути Баки
» о битве сильнейших мужчин планеты с клоном Мусаси Миямото
выйдет 18 июня.
🔘 Классический аниме-хоррор Toei Animation
«Франкенштейн
» получит 4K-реставрацию и английские субтитры.
🔘 Список бойцов в файтинге Tekken 8
неожиданно пополнил Юдзиро Ханма
:
🔘 «Грань времени
», научно-фантастическую антологию
за авторством Синъитиро Ватанабэ
(«Ковбой Бибоп
»), Сюхэя Мориты
(«Токийский гуль
»), Ли Вэя
и Вэня Мина
, покажут на анимационном фестивале в Анси.
🔘 Кинофестиваль в Торонто анонсировал цикл ретроспективных аниме-показов Drawn Universes: Visions in Animation
, который будет курировать Масааки Юаса
. Они пройдут в ноябре-декабре.
🔘 В возрасте 59 лет скончался Ёсихиро Нисимура
— один из главных творцов японского сплэттер-хоррора, режиссер «Токийской полиции крови
», «Вампирш против франкенштейнш
» и «Отряда девушек-мутантов
». Также он занимался спецэффектами «Годзиллы: Возрождения
», «Тетради смерти 3
» и «Атаки титанов: Жестокого мира
».
«Шатер чародея» в России
Премьера исторической драмы «Шатер чародея
» состоится 4 июля 2026 года: в эфир выйдет сразу часовой спецвыпуск из двух эпизодов. За экранизацию
манги Tomato Soup
отвечает студия Science SARU
(«Санда
», «Руки прочь от кинокружка!
»). Художественной руководительницей выступает Наоко Ямада
(«Форма голоса
»), а режиссером — Абель Гонгора
(«Дандадан
»). В новом трейлере звучит опенинг Stella
в исполнении рок-группы SEKAI NO OWARI
, а свежий постер
с главными героинями на фоне монгольской степи нарисовал дизайнер персонажей Кэнъити Ёсида
(«Дети на орбите
»). Официальную трансляцию в России лицензировала компания DEEP
— серии будут выходить одновременно с Японией.
XIII век. Персидская узница Ситара, потерявшая дом и близких, оказывается в самом сердце Монгольской империи. Взяв имя Фатима, она использует знания в медицине, химии и логике как оружие против завоевателей. При дворе судьба сводит её с амбициозной Дорегене
— шестой женой Угэдэя
, которая хранит глубокую обиду на правящую династию. Вместе они начинают тонкую игру, чтобы изменить будущее великой степной державы.
К актерскому составу
присоединились:
🎪 Джучи — старший сын Чингисхана — Кэндзи Нодзима
(Эдуардо Гевара
из сериала «Баки Ханма
»).
🎪 Чагатай — второй сын — Дайсукэ Намикава
(Адам
из «Ниер: Автомата
»).
🎪 Угэдэй — третий сын — Хиро Симоно
(Дзэнъицу Агацума
в «Истребителе демонов
»).
🎪 Дорегене — Ами Косимидзу
(Холо
из новой «Волчицы и пряностей
»).
«Вехи истории» в первом трейлере
Исторический сэйнэн
«Вехи истории
» обзавелся новым роликом
и датой выхода: аниме по манге Хитоси Ивааки
(«Паразит
») стартует в январе 2027 года. Производством занимается студия Liden Films
(«Черная кошка и класс ведьм
», «Кошачий глаз
»).
IV век до нашей эры. Эвмен, юноша с обширными знаниями и блестящим образованием, в компании великого философа Аристотеля держит путь в Кардию — город, где прошли его детские годы. Воспитанный в знатной семье, Эвмен рано заслужил уважение взрослых благодаря редкой рассудительности, острому уму и начитанности. Трагические события на родине заставляют его впервые по-настоящему задуматься о предназначении. Морские путешествия, годы скитаний и судьбоносные встречи становятся началом большого пути будущего полководца и секретаря Александра Македонского. В главной роли — Нобунага Симадзаки
(Сэйсиро Наги
из «Блю Лока
»).
Продолжение аниме «Компания «Маги-Люмьер»
Второй сезон махо-сёдзё
«Компания «Маги-Люмьер
» стартует 5 июля. В новом трейлере звучит эндинг BooooM!!!
от популярной витуберши Houshou Marine
. За анимацию по-прежнему отвечает студия J.C.Staff
(«Кошечка из Сакурасо
», «Полиция будущего: EZY
»). Режиссерское кресло занял Тосинори Фукусима
(«Мэйджор
», «Пингвиний барабан
»), сменивший Масахиро Хираоку
.
История разворачивается в мире, где деятельность девочек-волшебниц превратилась в официальную корпоративную службу. Кана Сакураги, безуспешно пытавшаяся устроиться в обычные фирмы, попадает в частную компанию «Маги-Люмьер» — небольшой стартап по борьбе с аномалиями — и начинает карьеру в самой необычной индустрии Японии. В продолжении нас ждут новые миссии инновационного агентства и трудовые будни целеустремленной Каны. Главная героиня продолжит говорить голосом Ай Файруз
(Кикору Синомия
из «Кайдзю №8
»), а вот её напарницу Хитоми Косигаю теперь озвучивает Марико Хигасиути
(Аой из «Цугаи загробного мира
»). Роль новенькой Ирохи Акасаки досталась Саюми Ватабэ
(Акира Татибана из сериала «Любовь похожа на прошедший дождь
»).
Сиквел «Кухонного балагана»
В начале года мы сообщали об инициативе
стриминга ABEMA
под названием Project PRISMation
для поддержки независимых анимационных проектов. Так под крылом платформы оказался «Кухонный балаган
» (Poppin-Play Kitchen) — абсурдистская комедия тайского художника Zemyata
. Теперь автор с гордостью объявил, что короткометражка получит сиквел. Пока доступен лишь тизер-арт
. Оригинал, доступный всем желающим, за полгода собрал 2,2 миллиона просмотров.
Кроме того, стриминг впервые открыл прием заявок на новые проекты. Раньше команда сама выходила на конкретных авторов, теперь же предложить пилотный ролик может любой желающий — вне зависимости от стиля, национальности и места проживания. По итогам отбора ABEMA
выберет три тайтла, которые получат финансирование и производственную поддержку.
«Для тебя во всем цвету» в новом ролике
1 июля стартует продолжение романтической комедии «Для тебя во всем цвету
» по культовой манге покойной Хисаи Накадзё
. За опенинг FLASHBULB
и эндинг Hanataba
отвечает инди-поп-трио Omoinotake
(«Монолог фармацевта
», «Хоримия: Кусочек
»). Постановкой по-прежнему руководит Нацуки Такэмура
, а производство ведется в стенах студии Signal.MD
(«Слова пузырятся подобно газировке
», «Нина в королевстве звезд
»).
Японо-американская легкоатлетка Мидзуки Асия переезжает из США и маскируется под парня, чтобы поступить в элитную мужскую академию ради кумира — прыгуна в высоту Идзуми Сано. В новых сериях героиню ждут еще более сумасбродные будни в закрытом общежитии, спортивные вызовы и любовные курьезы, пока она отчаянно пытается сохранить обман в тайне. Главных героев озвучивают Ая Яманэ
(Кралл
из «Время пыток, принцесса!
») и Таку Ясиро
(Рик Флэг
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Бонус:
«Фрирен
» примерила образ «Девушки с жемчужной сережкой
» Яна Вермеера
. Арт-трибьют с участием флегматичной эльфийки
приурочен к грядущей масштабной выставке голландского мастера в Японии, которая пройдет с 21 августа по 27 сентября в осакском Музее искусств Наканосима
.
