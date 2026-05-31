Олег Тактаров и Гавриил Федотов станут «Врагами»

На канале НТВ 1 июня состоится премьера премьера боевика «Враги», в котором опер Юра Гвоздев в исполнении Гавриила Федотова под видом изгнанного «оборотня в погонях» внедряется в банду криминального авторитета Умы (Олег Тактаров) в родном Белоуральске, где тот ведет войну с коррумпированным начальником уголовного розыска Мамоновым (Константин Тополага), сообщает пресс-служба НТВ.
фото: "Враги"/пресс-служба НТВ
«Мне кажется, "Враги" могут научить зрителей не бояться идти туда, где страшно, совершать поступки и не опасаться ошибок. Именно так действует мой герой Юра Гвоздев. Он честный, прямой человек, настоящий супергерой. Но не комиксный, а тот самый парень со двора, который классно дерется. Его можно охарактеризовать как сильного парня с юморком, всегда готового прийти на помощь: никогда Юра не пройдет мимо чужой беды. К тому же у него очень говорящая фамилия: этот "гвоздь" никто не может забить. Молоточек всегда соскакивает», – говорит Федотов.
Его герою предстоит внедриться в группировку Умы под видом «оборотня», изгнанного из полицейского мира. Ситуация осложняется тем, что в городе живут его близкие: отец, сестра и её муж – местный опер Егор Лебеда (Павел Юдин). Гвоздеву придётся не только остановить криминальную войну, но и защитить свою семью и любимую девушку Варвару (Евгения Замулина).
