Чебурашка представляет свою семью в тизер-трейлере продолжения франшизы

В сети появился первый тизер-трейлер семейного блокбастера «Чебурашка 3». Фильм выйдет в кинотеатрах 1 января. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино».
По сюжету жизнь Чебурашки и его друзей меняется навсегда, когда в приморский город приезжают его настоящие родители, дедушка и старший брат. Пока ушастик знакомит родных со своим миром, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это уже невозможно. Героев ждут невероятные приключения, неожиданные встречи и опасности, справиться с которыми можно только вместе.
