Как зарабатывает кино
Чебурашка представляет свою семью в тизер-трейлере продолжения франшизы

1 июня
2026 год

1 июня 2026
В сети появился первый тизер-трейлер семейного блокбастера «Чебурашка 3». Фильм выйдет в кинотеатрах 1 января. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино».



По сюжету жизнь Чебурашки и его друзей меняется навсегда, когда в приморский город приезжают его настоящие родители, дедушка и старший брат. Пока ушастик знакомит родных со своим миром, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это уже невозможно. Героев ждут невероятные приключения, неожиданные встречи и опасности, справиться с которыми можно только вместе.

Над продолжением самой кассовой российской кинофраншизы работает команда создателей первых двух частей. Режиссером картины снова выступает Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Артем Быстров и другие.

фото: Атмосфера Кино

За производство отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино.
обсуждение >>
№ 1
Владимир Хорохорин (Рига)   1.06.2026 - 19:19
Горшочек не вари! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Артём БыстровСергей ГармашФёдор ДобронравовДмитрий ДьяченкоСофья ЗайкаИлья КондратенкоОльга КузьминаСергей ЛавыгинДмитрий ЛысенковПолина МаксимоваЕва СмирноваЕлена Яковлева
фильмы
ЧебурашкаЧебурашка-2Чебурашка-3

Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.
Любовь Кунакова
30 мая ушла из жизни артистка балета Любовь Кунакова.
Елена Глебова
19 мая ушла из жизни актриса Елена Глебова.

Валентин Анциферов
Пётр Буслов
Кристина Исайкина
Иван Паршин
Ефим Петрунин
Антонина Рустамова
Анна Сагайдачная
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Энди Гриффит
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Робин Мэттсон
Марио Симарро
Морган Фриман
Том Холланд
Ветер
сказка
Россия, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
