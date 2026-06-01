Фильм «Ветер в голове» получил главный приз фестиваля «Новое движение»

В Великом Новгороде подвели итоги третьего Фестиваля молодого кино «Новое движение». Награду за лучший фильм смотра получила лента «Ветер в голове
» — дебютная работа режиссера Арсения Московского
, использовавшая хулиганский киноязык для создания манифеста молодых людей из поколения «некст».
Основой сюжета «Ветра в голове» стало путешествие трех закадычных друзей, решивших вместе отправиться на юг после нескольких лет разлуки. Главный герой по прозвищу Помпей (Даниил Март) успел за это время начать карьеру хоккеиста в США, узнать о своей неизлечимой болезни и вернуться на родину. Его товарищ Муму (Никита Столяров) из главного модника района превратился в скромного заику-домоседа, а Шакира (Степан Сазонов) пытается скрыться от военкомата, который призывает его на службу несмотря на наличие справки из ПНД. Совместно прожитое приключение должно вернуть ребятам смысл жизни, но оборачивается чередой катастроф: столкновением с полицией и бандитами, перестрелкой и предательством. Фильм-осмысление поколения молодых и злых был снят энтузиастами из Екатеринбурга — по словам режиссера, ради реализации задумки им пришлось продать машину. Жюри смотра оценило энтузиазм, дополнительно наградив Арсения Московского еще и наградой за лучшую режиссуру.
Также на церемонии закрытия смотра свои награды получили создатели фильма «Меня пожирает собственная кровать
» (призы за лучшее визуальное решение, а также спецприз кинопрокатной компании Vereteno и ВКонтакте). Лучшим актером смотра признан Денис Косиков
(драма «Чужой звонок
»), лучшей актрисой — Дарья Матвеева
(«Трасса Море – Море
»). Также жюри смотра уже традиционно наградило дипломами самые неординарные картины: дагестанскую драму «Не золото
», романтический фильм «Жужа
» (он же стал лидером неофициального голосования кинокритиков) и экспериментальное драмеди из Нижневартовска «Д-76
».
