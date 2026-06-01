Фильм «Ветер в голове» получил главный приз фестиваля «Новое движение»

1 июня
2026 год

1 июня 2026
В Великом Новгороде подвели итоги третьего Фестиваля молодого кино «Новое движение». Награду за лучший фильм смотра получила лента «Ветер в голове» — дебютная работа режиссера Арсения Московского, использовавшая хулиганский киноязык для создания манифеста молодых людей из поколения «некст».

Основой сюжета «Ветра в голове» стало путешествие трех закадычных друзей, решивших вместе отправиться на юг после нескольких лет разлуки. Главный герой по прозвищу Помпей (Даниил Март) успел за это время начать карьеру хоккеиста в США, узнать о своей неизлечимой болезни и вернуться на родину. Его товарищ Муму (Никита Столяров) из главного модника района превратился в скромного заику-домоседа, а Шакира (Степан Сазонов) пытается скрыться от военкомата, который призывает его на службу несмотря на наличие справки из ПНД. Совместно прожитое приключение должно вернуть ребятам смысл жизни, но оборачивается чередой катастроф: столкновением с полицией и бандитами, перестрелкой и предательством. Фильм-осмысление поколения молодых и злых был снят энтузиастами из Екатеринбурга — по словам режиссера, ради реализации задумки им пришлось продать машину. Жюри смотра оценило энтузиазм, дополнительно наградив Арсения Московского еще и наградой за лучшую режиссуру.

Читать Гид по фильмам конкурсной программы «Нового движения»
Также на церемонии закрытия смотра свои награды получили создатели фильма «Меня пожирает собственная кровать» (призы за лучшее визуальное решение, а также спецприз кинопрокатной компании Vereteno и ВКонтакте). Лучшим актером смотра признан Денис Косиков (драма «Чужой звонок»), лучшей актрисой — Дарья МатвееваТрасса Море – Море»). Также жюри смотра уже традиционно наградило дипломами самые неординарные картины: дагестанскую драму «Не золото», романтический фильм «Жужа» (он же стал лидером неофициального голосования кинокритиков) и экспериментальное драмеди из Нижневартовска «Д-76».
