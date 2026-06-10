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Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область

10 июня
2026 год

Новости кино >>
10 июня 2026
Иван И. Твердовский приступил к съемкам «Врага». За производство военной картины отвечает «Кинокомпания Альянс» при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1», уточняет пресс-служба дистрибьютора фильма «Атмосфера кино».

Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область
фото: пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера кино»

Действие ленты разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. В серой зоне на приграничной территории сталкиваются двое тяжелораненых бойцов: Степан — единственный выживший из русской диверсионно-разведывательной группы, погибшей под артобстрелом, — и Григорий, украинский оператор дрона, по чьей наводке и был нанесен тот самый удар. Волею судьбы они оказываются перед выбором: объединиться или погибнуть. Им предстоит тяжелое противостояние, в котором каждый будет вынужден ответить на вопрос о том, кто на самом деле настоящий враг.

«Сегодня, говоря со зрителем на тему специальной военной операции, важно не использовать язык туриста или московского кинематографиста. Большинство людей, приходящих в кино, связаны с этой темой не понаслышке. Их трудно удивить эффектами или зрелищными кадрами взрывов — им нужна психологически точная картина. Не расчеловечивание, не призыв к мести или ненависти, а уважение к духу русского солдата, который своей добротой и честью покоряет сердца. В нашем фильме физический плен переходит в добровольный ценностный выбор, в выбор собственной позиции. Поступки и эмпатия способны изменить расстановку сил. И я верю в это. В нашей культуре создан фундаментальный образ русского офицера. И хочется говорить о нем в традиции русского кино и классической литературы — но уже в современной ситуации», — рассказал Иван И. Твердовский.

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Главные роли исполнят Егор Кирячок и Даня Киселёв, а компанию им составят Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щёголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарёв, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артём Руднев и Сергей Богданов. «Своим участием, своей игрой и своей ролью в этом проекте я хочу показать зрителю настоящего врага — с его нечеловеческим лицом, невозможностью договориться. Его нужно победить», — отмечает Пореченков.

Для Дани Киселёва «эта работа прежде всего о людях, оказавшихся по разные стороны очень сложных и трагических обстоятельств. Как актеру, мне было важно не демонстрировать лозунг или позицию, а попытаться показать живого человека — со своими страхами, надеждами, ошибками и выбором. Мне бы хотелось, чтобы после просмотра зритель увидел в героях не только форму, принадлежность или сторону конфликта, а прежде всего людей. Думаю, кино ценно именно тогда, когда помогает лучше понять человеческие судьбы и задуматься о том, какую цену приходится платить каждому человеку в условиях борьбы. Если зритель выйдет из зала с желанием чуть внимательнее относиться друг к другу и помнить о ценности человеческой жизни, значит, наша работа была не напрасной».

Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область
фото: пресс-служба дистрибьютора «Атмосфера кино»

Сценарий написал выпускник социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор» Алексей Савенков, продюсерами выступают Максим Королёв и Ольга Журавлёва. «Когда я показывал свою предыдущую работу — фильм "Позывной "Пассажир" — бойцам специальной военной операции, после просмотра получил очень ценный отклик. Мне высказали много слов благодарности, я понял, что мы делаем общее дело, — вспоминает Максим Королёв. — Этой картиной хочется рассказать о доброте русского солдата, о его сильном духе. Через самые светлые чувства, через внутреннюю силу, как мне кажется, приходит победа. И очень хочется, чтобы это кино увидело как можно больше людей — не только в нашей стране, но и за ее пределами».

«Это кино — в первую очередь о людях и о сложном выборе. Если говорить об отношениях двух героев, то в них нет никакой бравады, а скорее честное взаимодействие, в котором каждый всеми силами пытается сохранить человечность. Зритель сможет понять не только природу мотивов, которым следуют люди, находясь в крайне опасных обстоятельствах, но и почувствовать: в двух совершенно разных ситуациях есть главный фактор, который всеми игнорируется. Напротив человека всегда оказывается другой человек — со своей историей, проблемами и надеждами. Надеюсь, что эта картина сможет натолкнуть зрителя на размышления: достаточно ли каждый из нас внимателен? Достаточно ли открыт?» — говорит Егор Кирячок.
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ВрагПозывной «Пассажир»

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Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область фотографии
Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область фотографии
Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область фотографии
Иван И. Твердовский снимает военную картину «Враг» о вторжении в Курскую область фотографии
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