«Хроники осады», «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» и «Температура Вселенной» вошли в программу фестиваля «Зеркало»

XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил участников международного конкурса и программ российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.
фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»
Церемония открытия состоится 26 июня в Юрьевце, городе детства Андрея Тарковского, где до сих пор бережно сохраняется память о режиссере и ощущается связь с его наследием, что делает открытие фестиваля особенно значимым. На открытии фестиваля зрители также смогут увидеть короткометражный фильм «Каток и скрипка» — дипломную работу Тарковского, снятую в 1960 году по сценарию, написанному в соавторстве с Андреем Кончаловским. Лирическая история о дружбе мальчика-скрипача и водителя асфальтового катка стала первой самостоятельной режиссерской работой Тарковского и в 1961 году была удостоена первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. В кинотеатре «Лодзь» 26 июня зрители также смогут увидеть на большом экране «Страсти по Андрею» — одну из главных картин режиссера о жизни великого иконописца Андрея Рублёва. В этом году легендарной ленте, снятой в 1966-м, исполняется 60 лет. Фильм будет показан в первоначальном авторском замысле, с возвращением некоторых ранее удаленных сцен.
Фестиваль продолжает оставаться важной международной площадкой для кинематографистов со всего мира. В основной программе этого года представлены восемь картин, созданных при участии десяти стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции. Фильмы основного конкурса уже отмечены наградами крупных международных кинофестивалей, а их российские премьеры состоятся в рамках «Зеркала». Турцию в основном конкурсе представляет полнометражный дебют Нури Джихана Оздогана «Мертвые собаки не кусают» — драматическое роуд-муви о двух братьях, показанное во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля в Роттердаме и отмеченное призом за лучшую мужскую роль в основном конкурсе Стамбульского кинофестиваля. Атмосферный неонуар Чынгыза Нарынова «Мерген» рассказывает о расследовании загадочного убийства в отдаленном кыргызском горном поселке, где реальность переплетается с местными легендами. На Бишкекском международном кинофестивале фильм получил Гран-при Центральноазиатского конкурса и приз ФИПРЕССИ, также лента была показана во внеконкурсной программе фестиваля в Роттердаме и участвовала в Фестивале азиатского кино Red Lotus в Вене. Драма Хассана Назера «Без разрешения» рассказывает об иранском режиссере, который стремится запечатлеть голоса нового поколения, записывая откровенные разговоры о любви, свободе и будущем. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Пусанского международного кинофестиваля, после чего картина была показана на фестивалях в Рабате, Мадриде и Глазго.
Читать«Зеркало»-2025. Ядерному взрыву — нет, нет, нет!
«Мертвые души» британского режиссера Алекса Кокса представляют собой сюрреалистический вестерн по мотивам одноименной поэмы Николая Гоголя, действие которой перенесено на американский Юго-Запад конца XIX века. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Паулу, фильм также участвовал в фестивалях независимого кино в Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, а на фестивале в Роттердаме он привлек внимание критиков своим необычным взглядом на классическое произведение. Военная драма Абдаллы Аль-Хатиба «Хроники осады» рассказывает о жизни обычных людей, оказавшихся в осажденном войной городе и вынужденных ежедневно бороться за выживание. Мировая премьера фильма состоялась в программе «Перспективы» Берлинского международного кинофестиваля, где картина получила награду за лучший дебютный полнометражный фильм. Черная комедия Шона Данна «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» рассказывает о пожилом экскурсоводе из шотландской глубинки, чей размеренный мир начинает рушиться, когда его родной город становится местом съемок популярного фэнтезийного сериала, затмившего местную историю и традиции. Мировая премьера фильма состоялась в программе Big Screen Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме, после чего картина была показана на кинофестивале в Гетеборге.
Россию в основном конкурсе представляют две картины. «Харон» Акима Салбиева — документальная история человека, прошедшего через тюрьму, подиум и ритуальный бизнес, чтобы стать своеобразным проводником между мирами и обрести собственный путь. Фильм Никиты Миклушова «Пустые места» рассказывает о четырех друзьях, чьи дороги расходятся после странной игры, а попытки найти себя в творчестве превращаются в размышление о месте искусства в равнодушном мире.
фото: кадр из фильма «Температура Вселенной» / пресс-служба фестиваля «Зеркало»
В российскую программу «Свои» вошли 14 картин. Секция объединяет наиболее заметные отечественные авторские фильмы последних лет, получившие признание на российских и международных кинофестивалях. Большинство фильмов представят сами авторы, а после сеансов зрители смогут принять участие в обсуждениях и Q&A-встречах с создателями фильмов. Среди них: сказочно-мистическая притча «Камень» Ильи Зимина; «Эфир» Алексея Неймышева и Марии Баевой о поэтессе и драматурге Ольге Берггольц, чей голос дарил надежду в период блокады множеству ленинградцев; новая драма Светланы Проскуриной «Над вечным покоем», получившая на фестивале актуального российского кино «Маяк» награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу; участвовавший в конкурсе фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» «Взрослый сын» Ивана Шкундова — история о взрослении, семейных связях и поиске собственного пути; дебют выпускника мастерской Ивана И. ТвердовскогоСавелия Осадчего «Мальчик-птица» о детдомовце, пытающемся принять свою необычную особенность, участвовавший в конкурсе фестиваля «Короче» и получивший на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» приз за режиссуру; фантастическая драма Дмитрия Давыдова «Прозрачные земли» о трех стариках из вымирающей деревни, получивших шанс на чудо, которая была представлена на «Маяке» и Международном кинофестивале в Индии.
В программе «Свои» — картина Виктора Шамирова «Температура Вселенной» о жизни ученых в поселке астрономов, вдохновленная поездкой режиссера в научный городок и отмеченная наградой конкурса «Русские премьеры» 48-го ММКФ; «Выготский» Антона Бильжо, посвященный выдающемуся советскому психологу и педагогу и получивший на 48-м ММКФ призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль; докудрама Марианны Киреевой «Почему плывет "Броненосец…"?», исследующая феномен легендарного фильма Сергея Эйзенштейна и его место в истории мирового кино; дебютный фильм еще одного выпускника мастерской Ивана И. Твердовского Николая Коваленко «Другой мир» о подростке, переживающем непростой период взросления и перемен в семье, и режиссерский дебют актрисы Алины Насибуллиной «Шурале», вдохновленный татарским фольклором и переосмысляющий образ одного из самых известных мифологических персонажей; обе картины были представлены в конкурсе «Русские премьеры» 48-го ММКФ.
фото: кадр из фильма «Цензурократия» / пресс-служба фестиваля «Зеркало»
Программный директор фестиваля — киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев. Отборщик программы короткого метра — Вадим Рутковский. Помимо конкурсных программ, на фестивале пройдет обширная внеконкурсная программа. Основной площадкой смотра будет кинотеатр «Лодзь» в городе Иваново, показы также пройдут в малых городах Ивановской области: Шуе, Кохме, Кинешме и других. Юбилейный фестиваль станет знаковым культурным событием для Ивановской области и Юрьевца — города детства Андрея Тарковского.
Один из старейших кинофестивалей страны, «Зеркало» остается важной международной площадкой, объединяющей кинематографистов, музыкантов, художников и зрителей вокруг творческого наследия великого режиссера. За 20 лет фестиваль вышел далеко за рамки киносмотра: его программа включает концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты на стыке кино, музыки, архитектуры и современного искусства. «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
обсуждение >>