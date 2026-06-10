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«Хроники осады», «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» и «Температура Вселенной» вошли в программу фестиваля «Зеркало»

10 июня
2026 год

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10 июня 2026
XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил участников международного конкурса и программ российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.

«Хроники осады», «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» и «Температура Вселенной» вошли в программу фестиваля «Зеркало»
фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Церемония открытия состоится 26 июня в Юрьевце, городе детства Андрея Тарковского, где до сих пор бережно сохраняется память о режиссере и ощущается связь с его наследием, что делает открытие фестиваля особенно значимым. На открытии фестиваля зрители также смогут увидеть короткометражный фильм «Каток и скрипка» — дипломную работу Тарковского, снятую в 1960 году по сценарию, написанному в соавторстве с Андреем Кончаловским. Лирическая история о дружбе мальчика-скрипача и водителя асфальтового катка стала первой самостоятельной режиссерской работой Тарковского и в 1961 году была удостоена первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. В кинотеатре «Лодзь» 26 июня зрители также смогут увидеть на большом экране «Страсти по Андрею» — одну из главных картин режиссера о жизни великого иконописца Андрея Рублёва. В этом году легендарной ленте, снятой в 1966-м, исполняется 60 лет. Фильм будет показан в первоначальном авторском замысле, с возвращением некоторых ранее удаленных сцен.

Фестиваль продолжает оставаться важной международной площадкой для кинематографистов со всего мира. В основной программе этого года представлены восемь картин, созданных при участии десяти стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции. Фильмы основного конкурса уже отмечены наградами крупных международных кинофестивалей, а их российские премьеры состоятся в рамках «Зеркала». Турцию в основном конкурсе представляет полнометражный дебют Нури Джихана Оздогана «Мертвые собаки не кусают» — драматическое роуд-муви о двух братьях, показанное во внеконкурсной программе Международного кинофестиваля в Роттердаме и отмеченное призом за лучшую мужскую роль в основном конкурсе Стамбульского кинофестиваля. Атмосферный неонуар Чынгыза Нарынова «Мерген» рассказывает о расследовании загадочного убийства в отдаленном кыргызском горном поселке, где реальность переплетается с местными легендами. На Бишкекском международном кинофестивале фильм получил Гран-при Центральноазиатского конкурса и приз ФИПРЕССИ, также лента была показана во внеконкурсной программе фестиваля в Роттердаме и участвовала в Фестивале азиатского кино Red Lotus в Вене. Драма Хассана Назера «Без разрешения» рассказывает об иранском режиссере, который стремится запечатлеть голоса нового поколения, записывая откровенные разговоры о любви, свободе и будущем. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Пусанского международного кинофестиваля, после чего картина была показана на фестивалях в Рабате, Мадриде и Глазго.

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«Мертвые души» британского режиссера Алекса Кокса представляют собой сюрреалистический вестерн по мотивам одноименной поэмы Николая Гоголя, действие которой перенесено на американский Юго-Запад конца XIX века. Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Паулу, фильм также участвовал в фестивалях независимого кино в Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, а на фестивале в Роттердаме он привлек внимание критиков своим необычным взглядом на классическое произведение. Военная драма Абдаллы Аль-Хатиба «Хроники осады» рассказывает о жизни обычных людей, оказавшихся в осажденном войной городе и вынужденных ежедневно бороться за выживание. Мировая премьера фильма состоялась в программе «Перспективы» Берлинского международного кинофестиваля, где картина получила награду за лучший дебютный полнометражный фильм. Черная комедия Шона Данна «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» рассказывает о пожилом экскурсоводе из шотландской глубинки, чей размеренный мир начинает рушиться, когда его родной город становится местом съемок популярного фэнтезийного сериала, затмившего местную историю и традиции. Мировая премьера фильма состоялась в программе Big Screen Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме, после чего картина была показана на кинофестивале в Гетеборге.

Россию в основном конкурсе представляют две картины. «Харон» Акима Салбиева — документальная история человека, прошедшего через тюрьму, подиум и ритуальный бизнес, чтобы стать своеобразным проводником между мирами и обрести собственный путь. Фильм Никиты Миклушова «Пустые места» рассказывает о четырех друзьях, чьи дороги расходятся после странной игры, а попытки найти себя в творчестве превращаются в размышление о месте искусства в равнодушном мире.

Температура Вселенной (2026)
фото: кадр из фильма «Температура Вселенной» / пресс-служба фестиваля «Зеркало»

В российскую программу «Свои» вошли 14 картин. Секция объединяет наиболее заметные отечественные авторские фильмы последних лет, получившие признание на российских и международных кинофестивалях. Большинство фильмов представят сами авторы, а после сеансов зрители смогут принять участие в обсуждениях и Q&A-встречах с создателями фильмов. Среди них: сказочно-мистическая притча «Камень» Ильи Зимина; «Эфир» Алексея Неймышева и Марии Баевой о поэтессе и драматурге Ольге Берггольц, чей голос дарил надежду в период блокады множеству ленинградцев; новая драма Светланы Проскуриной «Над вечным покоем», получившая на фестивале актуального российского кино «Маяк» награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу; участвовавший в конкурсе фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» «Взрослый сын» Ивана Шкундова — история о взрослении, семейных связях и поиске собственного пути; дебют выпускника мастерской Ивана И. Твердовского Савелия Осадчего «Мальчик-птица» о детдомовце, пытающемся принять свою необычную особенность, участвовавший в конкурсе фестиваля «Короче» и получивший на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» приз за режиссуру; фантастическая драма Дмитрия Давыдова «Прозрачные земли» о трех стариках из вымирающей деревни, получивших шанс на чудо, которая была представлена на «Маяке» и Международном кинофестивале в Индии.

В программе «Свои» — картина Виктора Шамирова «Температура Вселенной» о жизни ученых в поселке астрономов, вдохновленная поездкой режиссера в научный городок и отмеченная наградой конкурса «Русские премьеры» 48-го ММКФ; «Выготский» Антона Бильжо, посвященный выдающемуся советскому психологу и педагогу и получивший на 48-м ММКФ призы за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль; докудрама Марианны Киреевой «Почему плывет "Броненосец…"?», исследующая феномен легендарного фильма Сергея Эйзенштейна и его место в истории мирового кино; дебютный фильм еще одного выпускника мастерской Ивана И. Твердовского Николая Коваленко «Другой мир» о подростке, переживающем непростой период взросления и перемен в семье, и режиссерский дебют актрисы Алины Насибуллиной «Шурале», вдохновленный татарским фольклором и переосмысляющий образ одного из самых известных мифологических персонажей; обе картины были представлены в конкурсе «Русские премьеры» 48-го ММКФ.

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Также в программе «Ветер» Сергея Члиянца по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, удостоенная главного приза на XXIII Международном фестивале кинодебютов «Дух огня», премий «Ника» и «Белый слон» как лучший игровой фильм года; киносказка Владимира Котта «Холодное сердце» по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка», отмеченная на фестивале «Зимний» призом за лучшую женскую роль, и драма Антона Бутакова «Бесконечный апрель» по пьесе Ярославы Пулинович, продюсерский проект Алексея Федорченко о человеке, ставшем свидетелем ключевых событий истории страны, представленная в конкурсе «Русские премьеры» 47-го ММКФ.

Вновь будет представлена и программа «Свои. Короткий метр», куда вошли 18 знаковых российских короткометражек последних лет: «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Благодарен солнцу» Полины Радковец, «Варвара Святая» Полины Капантиной, «Звезда имени нас» Ленара Марданова, «Как в старой сказке» Никиты Лычёва, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Мам» Ивана Соснина, «Наш год» Николая Коваленко, «Омнивор» Дарьи Гароники, «Песня для юного голоса» Майи Гитер, «Петенька Пётр» Аллы Каххаровой, «Приобретенная глухота» Нафисы Гаврючиной, «СЖДП» Влада Шкуренко, «Сны моего отца» Михаила Самолюка, «Утренник» Анны Фрадкиной, «Художник» Чингиза Гараева, «Хэппиэнд» Таси Лапшиной и «Цензурократия» Никиты Миклушова. Лучших в программах «Свои» выберут зрители путем голосования на показах.

Цензурократия (2025)
фото: кадр из фильма «Цензурократия» / пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Программный директор фестиваля — киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев. Отборщик программы короткого метра — Вадим Рутковский. Помимо конкурсных программ, на фестивале пройдет обширная внеконкурсная программа. Основной площадкой смотра будет кинотеатр «Лодзь» в городе Иваново, показы также пройдут в малых городах Ивановской области: Шуе, Кохме, Кинешме и других. Юбилейный фестиваль станет знаковым культурным событием для Ивановской области и Юрьевца — города детства Андрея Тарковского.

Один из старейших кинофестивалей страны, «Зеркало» остается важной международной площадкой, объединяющей кинематографистов, музыкантов, художников и зрителей вокруг творческого наследия великого режиссера. За 20 лет фестиваль вышел далеко за рамки киносмотра: его программа включает концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты на стыке кино, музыки, архитектуры и современного искусства. «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.
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Киноман1985   12.06.2026 - 13:19
Для массового зрителя может быть тяжеловато, но кто любит авторское оценит. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   11.06.2026 - 21:28
Читать программу фестиваля скучно, уж лучше или просто поехать посмотреть, или вообще не читать - смысла в этом нету. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   11.06.2026 - 17:41
Съездить? Почти рядом. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   10.06.2026 - 20:44
"Температуру Вселенной" по описанию сюжета и трейлеру заценила, действительно конкурсный фильм. Есть все шансы на награду. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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