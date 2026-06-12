Стартовали съемки фильма «Манюня: Детство Ба» с Алиной Хадарцевой в главной роли

Стартовали съемки полнометражного фильма «Манюня: Детство Ба». Полнометражное продолжение одноименного сериала выйдет на экраны 20 мая 2027 года. Производством занимаются «Кинокомпания братьев Андреасян», телеканал «Солнце» и онлайн-кинотеатр Okko. Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба кинокомпании.
«С самого начала работы над проектами о Манюне для меня было важно сохранить тот особый мир, который зрители полюбили за эти годы. Несмотря на то, что каждая история рассказывает о новых приключениях героев, мы стараемся выдерживать единый стиль, интонацию и атмосферу, чтобы вся франшиза воспринималась как одна большая, цельная вселенная. Мне кажется, именно благодаря этому зрители продолжают возвращаться к нашим персонажам и чувствуют себя рядом с ними как дома», — поделился режиссер Арман Марутян.
Чтобы превратить родную деревню Берд в город, Роза и ее отец идут на хитрость. Но вместе с новым статусом в поселение приходят большие перемены, недовольные жители и строгий глава. Когда из-за детской шалости все выходит из-под контроля, Розе приходится спасать не только отца, но и будущее Берда.
«Мы всегда стремимся создавать фильмы, которые можно смотреть всей семьей, и эта история именно такая. За яркими приключениями, юмором и детскими проделками скрывается очень важная мысль: любые перемены начинаются с людей, которые искренне любят свой дом и хотят сделать его лучше. Мне кажется, зрители любого возраста узнают в героях себя, вспомнят свои детские мечты и еще раз убедятся, что настоящее счастье — это быть рядом с близкими», — признался продюсер фильма Сарик Андреасян.
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