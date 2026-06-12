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Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня

12 июня
2026 год

Новости кино >>
12 июня 2026
Телевизионная премьера второго сезона многосерийной остросюжетной драмы «Загляни ему в голову» режиссера Валерии Ивановской состоится 16 июня в 21:30 в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала. Главные роли в проекте исполняют Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Сергей Юшкевич и другие.

Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Наша история о людях, об отношениях, о любви, о человеческих судьбах, потому что вечные вопросы, которые возникают на протяжении первого и второго сезонов, будут продолжать появляться: справедлив ли закон, что есть настоящая любовь, насколько ты можешь доверять своему другу, что все значит в этом мире. И, конечно, стопроцентное понимание того, что такое семья, насколько она важна», — рассказывает Кирилл Жандаров.

В новом сезоне доктор Валерий Лунин (Кирилл Жандаров), клинический психиатр и психолог-криминалист в следственной группе по особо тяжким преступлениям, принимает решение уйти из отдела, но волею случая вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Его давний враг, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. Тем временем в Москву возвращаются бывшая жена Лунина Марина (Карина Разумовская) и дочь Анна (Анастасия Абаджиди). Девочка, как и папа, умеет «заглядывать в голову»: ей передалось его диссоциативное расстройство. И теперь доктор Лунин должен научить дочь справляться со своей болезнью.

«Мой персонаж – сотрудник Федеральной службы безопасности в чине подполковника. Это типичный представитель силовых структур, человек с должной мерой самообладания, дисциплины и выправки. Но в паре с Луниным он узнает доселе неизвестные ему методы расследования преступлений, работы «в поле», как любят говорить силовики. И в конечном итоге сам открывается с другой стороны и в своей работе, довольно рутинной и опасной, открывает новые горизонты», — отмечает Илья Любимов.
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№ 1
Киноман1985   12.06.2026 - 13:48
Можно после работы сесть, пивка открыть и посмотреть. Если сериал стоящий, вечер не зря прожит. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня фотографии
Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня фотографии
Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня фотографии
Телепремьера продолжения драмы «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Дарьей Урсуляк состоится 16 июня фотографии
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