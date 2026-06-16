Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух»

Оригинальное аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух
» (Grow Up Show: Himawari no Circus-dan) стартует на японском телевидении уже 5 июля. Производством занимается студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Магия и мускулы
») совместно с Psyde Kick
(«Хранитель камфорного дерева
») под эгидой Aniplex
. Опенинг Yurari Yureru
в исполнении дуэта NOMELON NOLEMON
можно послушать в проморолике ниже, а тут
— эндинг DAYS!
от группы Aooo
. А вот дайджест минувшей недели
.
Действие разворачивается в Японии конца 1950-х, в эпоху экономического бума и расцвета бродячих цирков. Мария, руководительница бедствующей труппы «Подсолнух», колесит с командой по стране и пытается удержать шоу на плаву. Однажды к ним при загадочных обстоятельствах примыкает гениальная артистка Мидзука Цурумаки. Вместе с ведущей гимнасткой Окой Кавасуми девушки начинают подготовку к Circus Collection — престижному международному фестивалю шапито, победа в котором гарантирует мировое признание.
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«Огни пёстрой арены» — аниме для периодов отчаяния и поиска себя
В ролях:
🎪 Мидзука — Томока Нода
(«Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
»).
🎪 Мария — Риэ Кугимия
(Момо Нисимия
из фильма «Магическая битва 0
»).
🎪 Ока — Сиори Куросаки
(Хокуто Моробоси из «Этой фарфоровой куклы
»).
Режиссером выступает Канта Камэи
(«Брошенный кролик
», «Измерение «W
»), за сценарий отвечает Такэси Кикути
(«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
»), а дизайн персонажей принадлежит кисти Курэхито Мисаки
(«Как воспитать героиню из обычной девушки
», «В поисках потерянного будущего
»). Цумики
, известный вокалоид-продюсер и хитмейкер, основавший оба вышеупомянутых музыкальных коллектива, назвал создание двух главных треков для одного сериала необычным опытом. Он отметил сходство эстрадного исполнения с акробатическим номером: гимнасты на манеже и вокалисты на сцене одинаково выкладываются ради искренних эмоций зрителей.
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