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Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух»

16 июня
2026 год

Новости кино >>
16 июня 2026
Оригинальное аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух» (Grow Up Show: Himawari no Circus-dan) стартует на японском телевидении уже 5 июля. Производством занимается студия A-1 PicturesПоднятие уровня в одиночку», «Магия и мускулы») совместно с Psyde KickХранитель камфорного дерева») под эгидой Aniplex. Опенинг Yurari Yureru в исполнении дуэта NOMELON NOLEMON можно послушать в проморолике ниже, а тут — эндинг DAYS! от группы Aooo. А вот дайджест минувшей недели.


Действие разворачивается в Японии конца 1950-х, в эпоху экономического бума и расцвета бродячих цирков. Мария, руководительница бедствующей труппы «Подсолнух», колесит с командой по стране и пытается удержать шоу на плаву. Однажды к ним при загадочных обстоятельствах примыкает гениальная артистка Мидзука Цурумаки. Вместе с ведущей гимнасткой Окой Кавасуми девушки начинают подготовку к Circus Collection — престижному международному фестивалю шапито, победа в котором гарантирует мировое признание.

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В ролях:

🎪 Мидзука — Томока НодаМолчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи»).
🎪 Мария — Риэ Кугимия (Момо Нисимия из фильма «Магическая битва 0»).
🎪 Ока — Сиори Куросаки (Хокуто Моробоси из «Этой фарфоровой куклы»).

Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух»

Режиссером выступает Канта КамэиБрошенный кролик», «Измерение «W»), за сценарий отвечает Такэси КикутиРыцарь-скелет вступает в параллельный мир»), а дизайн персонажей принадлежит кисти Курэхито МисакиКак воспитать героиню из обычной девушки», «В поисках потерянного будущего»). Цумики, известный вокалоид-продюсер и хитмейкер, основавший оба вышеупомянутых музыкальных коллектива, назвал создание двух главных треков для одного сериала необычным опытом. Он отметил сходство эстрадного исполнения с акробатическим номером: гимнасты на манеже и вокалисты на сцене одинаково выкладываются ради искренних эмоций зрителей.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или многослойном плейлисте сериала «Пойдем в караоке!», где совмещаются несколько эпох японской истории.
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Брошенный кроликВ поисках потерянного будущегоИзмерение WКак воспитать героиню из обычной девушкиМагическая битва 0. ФильмМагия и мускулыМолчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньиПоднятие уровня в одиночкуРыцарь-скелет вступает в параллельный мирХранитель камфорного дереваЭта фарфоровая кукла влюбилась

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Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух» фотографии
Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух» фотографии
Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух» фотографии
Держи купол шире: новые ролики аниме «Шоу для взрослых: Цирк «Подсолнух» фотографии
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