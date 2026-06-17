Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра»

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«Я не жалею, что выбрал Фрейндлих вместо Бандераса»: Кирилл Жандаров объяснил, почему отказался от роли в зарубежном кинопроекте

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«Я очень прошу у вас работу»: Наталья Андрейченко призналась, что хочет вернуться в Россию

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Актер – о съемках в военной драме «Ангелы Ладоги» и личном отношении к военному кино