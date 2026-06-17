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Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра»

17 июня
2026 год

Новости кино >>
17 июня 2026
В Москве начались съёмки пятого сезона популярного ретро-детективного сериала Первого канала «Шифр». Бессменным режиссёром-постановщиком проекта выступает Вера Сторожева. В главных ролях вновь заняты Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи, Елена Панова, сообщает пресс-служба телеканала.

Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра»
фото: Продюсерский центр «ЛЕАН-М»

Действие разворачивается в послевоенной Москве и рассказывает о четырёх женщинах, бывших шифровальщицах, которые используют свой опыт и аналитические способности для распутывания сложных и опасных дел.

В сериале также сыграют Светлана Колпакова, Агриппина Стеклова, Максим Стоянов, Наталья Суркова, Дарья Урсуляк, Мария Смольникова, Леонид Бичевин, Олег Алмазов и многие другие.

Вся творческая и производственная команда «Шифра» осталась прежней. Те же люди, которые создавали проект с самого начала, работают и над пятым сезоном.

«Мы очень рады вернуться к съёмкам пятого сезона. Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное – они сразу, с первых съёмочных дней, впрыгнули в образ. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но всё прошло изумительно, получились очень хорошие сцены. И отдельное счастье – видеть, как вся наша группа, вся команда осталась целиком. Люди подгадывают под наш запуск, даже ждут, не работают, чтобы снова вместе встретиться в любимом деле. Это дорогого стоит», — говорит режиссер.

Съёмки новых серий «Шифра» пройдут в Москве, Кисловодске и Санкт-Петербурге.
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Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра» фотографии
Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра» фотографии
Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра» фотографии
Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и Яна Дюбуи приступили к съемкам в пятом сезоне «Шифра» фотографии
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