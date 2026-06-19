Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва за Москву»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Леонид Ярмольник появится в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»

19 июня
2026 год

Новости кино >>
19 июня 2026
Леонид Ярмольник присоединился к актерской команде фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого Дмитрием Тюриным по мотивам одноименной повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Согласно пресс-службе телеканала НТВ, об этом стало известно в рамках деловой программы фестиваля «Пилот» в Иваново — ИРИ эксклюзивно представил первые девять минут новой экранизации.

Леонид Ярмольник появится в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink и телеканал НТВ

Во время съемок сериала Ярмольник предложил использовать костюм из картины Алексея Германа. По словам актера, «повесть "Трудно быть богом" — гениальное произведение братьев Стругацких на все времена, сегодня не теряющее своей актуальности. 13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видел его Герман и я… Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история».

Роль Руматы в свежей адаптации исполняет Александар Радойичич, а компанию сербскому актеру, помимо Ярмольника, составили Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Александр Демидов, Даня Киселёв, Яна Сексте, Рано Кубаева, Камилла Валиуллина, Александр Мизёв и другие.

Читать Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
Режиссер Дмитрий Тюрин «вырос в традиции ленинградской киношколы, поэтому имена Германа, Авербаха, Арановича всегда были для меня окружены особым ореолом. Я ходил по коридорам "Ленфильма", когда Алексей Герман снимал "Трудно быть богом", видел эти костюмы, встречал Леонида Ярмольника — все это казалось частью почти сакрального мира. Поэтому символическая передача эстафеты Руматы для меня прежде всего акт самоиронии и попытка снизить значимость авторитетов. Без этого невозможно двигаться вперед».

Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на НТВ. За производство экранизации отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Про любовь. Только для взрослых» >>
"Трудно быть Богом"
«Королева Анна». Тизер-трейлер
«Буратино». Отрывок
«Слово пацана». Тизер №2
«Дети перемен». Тизер №2

обсуждение >>
№ 8
Макс Милиан   23.06.2026 - 14:26
... Согласен. При Нетаньяху такое не снимешь. Как и при всех остальных режимах Старого и Нового света. Ну а у нас, посмотрим, что получится. Хотя надежд мало. читать далее>>
№ 7
Артур Хайфа   23.06.2026 - 09:34
Стругацких вообще экранизировать практически невозможно, каждая попытка была провалом, даже "Сталкер" Тарковского, сценарий к которому, между прочим, писали сами Стругацкие. Единственная более-менее... читать далее>>
№ 6
Cyberjet   20.06.2026 - 23:05
Главное, чтобы в "Трудно быть богом"-сериале, не было такой сконцентрированности на говне и нечистотах, как в "Трудно быть богом"-фильме 2013-го года, за режиссёрством Алексея Германа... читать далее>>
№ 5
Ирина Тимонова   20.06.2026 - 19:09
... Браво! Аплодирую!))) читать далее>>
№ 4
Ирина Тимонова   20.06.2026 - 19:06
К сожалению, ничего хорошего от очередной экранизации не жду, поскольку еще ни разу не сняли ничего путного по произведениям этих безусловно талантливых авторов. Всякий раз получается какая-то ерунда.... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком
Часть съемочной группы сериала «Трудно быть богом» вернулась из Ирана в Москву
Фёдор Бондарчук и Никита Кологривый эвакуировались из Ирана
Сергей Безруков присоединился к актерскому составу сериала «Трудно быть Богом»
В Иране проходят съемки экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»
Поиск по меткам
winkИРИНТВПилот
персоны
Илья АвербахИван АгаповСемен АрановичСергей БезруковФёдор БондарчукКамилла ВалиуллинаАлексей ГерманАлександр Демидов (III)Виктор ДобронравовЛев ЗулькарнаевВиктория ИсаковаДаня КиселёвНиколай КозакНикита КологривыйРано КубаеваРавшана КурковаФёдор ЛавровАлександр МизёвАртемий МильграмИрина ПаутоваАлександар РадойичичЯна СекстеАркадий СтругацкийБорис СтругацкийДмитрий ТюринВладимир ЮматовЛеонид Ярмольник
фильмы
Трудно быть БогомТрудно быть богом

фотографии >>
Леонид Ярмольник появится в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» фотографии
"Трудно быть Богом" (2013)
"Трудно быть богом" (2026)
"Трудно быть богом" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Битва за Москву»

Скорбим

Михаил Ножкин
22 июня ушёл из жизни актёр Михаил Ножкин.
Вячеслав Рыбаков
20 июня ушёл из жизни актёр Вячеслав Рыбаков.
Регина Тышко
19 июня ушла из жизни артистка балета Регина Тышко.

День рождения >>

Ингрида Андриня
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Анна Миклош
Юрий Сысоев
Евгения Трофимова
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Эмманюэль Вожье
Хлоя Левайн
Фрэнсис МакДорманд
Джим Мецлер
Мацей Штур
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Где ты?
драма, мелодрама
Россия, 2025
Долина улыбок
драма, фильм ужасов
Италия, Словения, 2025
Марк глазами Софии
биография
США, 2025
Курочка. Пух и прах
драма, семейное кино, фильм о животных
Венгрия, Германия, Греция, 2025
Астрал. Проклятие экзорциста
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
приключения, семейное кино
Россия, 2026
Малыш-каратист
боевик, драма, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ночной бизнес
комедия, триллер, экранизация
Австралия, США, 2026
Призрак в доспехах
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
Япония, 2026
Распаковка
Россия, 2026
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
драма, комедия, трагикомедия
Италия, Франция, 1963
все фильмы в прокате >>

что почитать?