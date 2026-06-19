Леонид Ярмольник появится в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом»

Леонид Ярмольник присоединился к актерской команде фантастического сериала «Трудно быть богом», снятого Дмитрием Тюриным по мотивам одноименной повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Согласно пресс-службе телеканала НТВ, об этом стало известно в рамках деловой программы фестиваля «Пилот» в Иваново — ИРИ эксклюзивно представил первые девять минут новой экранизации.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink и телеканал НТВ
Во время съемок сериала Ярмольник предложил использовать костюм из картины Алексея Германа. По словам актера, «повесть "Трудно быть богом" — гениальное произведение братьев Стругацких на все времена, сегодня не теряющее своей актуальности. 13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видел его Герман и я… Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история».
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Режиссер Дмитрий Тюрин «вырос в традиции ленинградской киношколы, поэтому имена Германа, Авербаха, Арановича всегда были для меня окружены особым ореолом. Я ходил по коридорам "Ленфильма", когда Алексей Герман снимал "Трудно быть богом", видел эти костюмы, встречал Леонида Ярмольника — все это казалось частью почти сакрального мира. Поэтому символическая передача эстафеты Руматы для меня прежде всего акт самоиронии и попытка снизить значимость авторитетов. Без этого невозможно двигаться вперед».
Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на НТВ. За производство экранизации отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета.
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