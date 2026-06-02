Первый российский sci-fi триллер об ИИ-терапии: стартовали съемки сериала «ЛИДА»

2 июня
2026 год

2 июня 2026
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовали съемки нового научно-фантастического сериала «ЛИДА». Сериал написан на стыке жанров. Это герметичный детектив и сай-фай триллер в духе восходящего сейчас тренда на «русский технооптимизм».

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Сериал затрагивает самые острые этические вопросы этого десятилетия: как интегрировать в нашу жизнь ИИ-технологии, не заменив человека и не потеряв при этом человеческое. Премьера запланирована на осень 2026 года эксклюзивно в Okko. Проект создается кинокомпаниями «КиноВайб», «Шторм», Студией «ВАМ» и Okko при поддержке Института развития интернета.

Россия. Ближнее будущее. Семь пациентов с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы с использованием новейшей отечественной разработки: ИИ-терапии «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Это российская ИИ-технология, которая должна помочь специалистам-психотерапевтам работать с глубинными слоями психики пациентов, точно выявляя причины травматических состояний и исцеляя их. С программой «ЛИДА» вместо долгих лет терапии путь к исцелению должен проходить всего за несколько сеансов. Технология находится на финальной стадии клинических исследований: проходит испытания на добровольцах, пациентах с тяжелыми психологическими состояниями. Внезапно по ходу терапевтического процесса таинственно гибнет один из участников программы. Расследование загадочной смерти затрагивает каждого: персонал, пациентов, создателей системы. А за стенами санатория у каждого героя оказывается своя тайна и своя правда, которую все сложнее скрывать.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В главных ролях — Сергей Юшкевич, Ксения Кутепова, Сергей Двойников, Геннадий Блинов, Григорий Чабан, Софья Лебедева, Марьяна Спивак, Дарья Верещагина, Алексей Агранович, Семён Серзин, Илья Якубовский, Ян Сибряев и рэпер Батишта. Режиссером выступает Овез Нарлиев, ранее работавший над сериалами «Родные люди» и «Отмороженные», а также над масштабными историческими документальными проектами про Нюрнберг. По словам постановщика, «"ЛИДА" — это история о самом сложном и удивительном пространстве — человеческом сознании. Мы создаём не просто триллер о технологиях, а напряженное психологическое высказывание о памяти, боли и природе личности. Для нас важно не противопоставлять технологии и человека, а показать технологии как продолжение возможностей медицины — инструмент, который помогает людям лучше понимать себя и друг друга».

Среди генеральных продюсеров — Вячеслав Муругов и Жан ПросяновВ Хогвартс я не попал», «Роман Костомаров: Рожденный дважды», «Ректор»). «"ЛИДА" — проект, который открывает для российского сериального рынка принципиально новую территорию. Это не просто sci-fi и не просто психологический триллер — это уникальное сочетание высококонцептуальной истории о технологиях будущего с глубоким разговором о человеческой психике. При этом в центре истории всегда остается человек, а технологии выступают лишь инструментом для исследования памяти, эмоций и внутреннего мира героев. Подобных проектов на эту тему в таком масштабе и с таким уровнем психологического напряжения у нас еще не было. Мы говорим о будущем, которое кажется фантастическим, но на самом деле уже совсем близко», — говорит Жан Просянов.
ОККО
Алексей АграновичКирилл БатиштаГеннадий БлиновДаша ВерещагинаСергей ДвойниковКсения КутеповаСофья ЛебедеваВячеслав МуруговОвез НарлиевЖан ПросяновСемён СерзинЯн СибряевМарьяна СпивакГригорий ЧабанСергей ЮшкевичИлья Якубовский
В Хогвартс я не попалОтмороженныеРекторРодные людиРоман Костомаров: Рождённый дважды

Скорбим

Нина Марушина
2 июня ушла из жизни актриса Нина Марушина.
Лариса Жуковская
1 июня ушла из жизни актриса Лариса Жуковская.
Агиль Агажанов
31 мая ушёл из жизни актёр Агиль Агаджанов.

Бесо Гатаев
Иван Добронравов
Юлия Зыкова
Пётр Кислов
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Алёна Яковлева
Лиам Каннингэм
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
Ян Янковский
Ветер
сказка
Россия, 2025
Беспечный возраст
драма, комедия, молодежный фильм
США, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Побег из волшебного измерения
комедия, семейное кино, фэнтези
Китай, 2026
Шевели перьями!
детский фильм, приключения, семейное кино
Польша, 2025
Преступление на третьем этаже
комедия, криминальный фильм
Франция, 2026
Тролли возвращаются!
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Дания, 2026
Дени и Мэни в кино!
комедия, семейное кино
Россия, 2026
День рождения
драма, экранизация
Великобритания, Греция, Испания, Нидерланды, 2025
Закулисье реальности
фильм ужасов
США, 2026
Космическая Машка
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2004
