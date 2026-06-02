Первый российский sci-fi триллер об ИИ-терапии: стартовали съемки сериала «ЛИДА»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовали съемки нового научно-фантастического сериала «ЛИДА». Сериал написан на стыке жанров. Это герметичный детектив и сай-фай триллер в духе восходящего сейчас тренда на «русский технооптимизм».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Сериал затрагивает самые острые этические вопросы этого десятилетия: как интегрировать в нашу жизнь ИИ-технологии, не заменив человека и не потеряв при этом человеческое. Премьера запланирована на осень 2026 года эксклюзивно в Okko. Проект создается кинокомпаниями «КиноВайб», «Шторм», Студией «ВАМ» и Okko при поддержке Института развития интернета.
Россия. Ближнее будущее. Семь пациентов с тяжелыми психологическими травмами становятся участниками экспериментальной программы с использованием новейшей отечественной разработки: ИИ-терапии «ЛИДА» (Лиминальный Индивидуальный Диагностический Алгоритм). Это российская ИИ-технология, которая должна помочь специалистам-психотерапевтам работать с глубинными слоями психики пациентов, точно выявляя причины травматических состояний и исцеляя их. С программой «ЛИДА» вместо долгих лет терапии путь к исцелению должен проходить всего за несколько сеансов. Технология находится на финальной стадии клинических исследований: проходит испытания на добровольцах, пациентах с тяжелыми психологическими состояниями. Внезапно по ходу терапевтического процесса таинственно гибнет один из участников программы. Расследование загадочной смерти затрагивает каждого: персонал, пациентов, создателей системы. А за стенами санатория у каждого героя оказывается своя тайна и своя правда, которую все сложнее скрывать.
Среди генеральных продюсеров — Вячеслав Муругов и Жан Просянов («В Хогвартс я не попал», «Роман Костомаров: Рожденный дважды», «Ректор»). «"ЛИДА" — проект, который открывает для российского сериального рынка принципиально новую территорию. Это не просто sci-fi и не просто психологический триллер — это уникальное сочетание высококонцептуальной истории о технологиях будущего с глубоким разговором о человеческой психике. При этом в центре истории всегда остается человек, а технологии выступают лишь инструментом для исследования памяти, эмоций и внутреннего мира героев. Подобных проектов на эту тему в таком масштабе и с таким уровнем психологического напряжения у нас еще не было. Мы говорим о будущем, которое кажется фантастическим, но на самом деле уже совсем близко», — говорит Жан Просянов.
