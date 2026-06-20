Джим Керри вновь сыграет «Гринча — похитителя Рождества»

Джим Керри
вернется к своей знаменитой роли в сиквеле «Гринча — похитителя Рождества
», уверяет The Hollywood Reporter
.
За постановку новой картины студий Universal и Imagine Entertainment возьмется режиссер оригинала Рон Ховард
, который также выступит продюсером на пару с Брайаном Грейзером
. Сценарий написали Алек Берг, Дэвид Мэндел и Джефф Шэффер
, работавшие над «Котом
».
Адаптация одноименной повести Доктора Сьюза
вышла в 2000 году. По сюжету в сказочном заснеженном городк живут маленькие люди с мышиными носами. Они все милы, дружелюбны и обожают Рождество. Но когда среди них появляется Гринч, отличающийся от них цветом и повышенной волосатостью, стадное чувство не позволяет им впустить его в свою жизнь. Обиженный на весь свет малыш забирается на самую высокую гору, где обустраивает свое логово рядом с городской помойкой. Идут годы: Гринча боятся, как страшную сказку, а тот и рад такому мнению о себе. Но вот приходит очередное Рождество. Горожане ликуют, а Синди Лу, которая хочет, чтобы в этот день было хорошо всем без исключения, забирается на гору и приглашает на праздник Гринча, не подозревая, что внизу его ждет лишь очередной позор. И тогда Гринч решает мстить, украв у жителей все их рождественские подарки прямо в новогоднюю ночь. На счету рождественского фэнтези 340 миллионов долларов в мировом прокате и «Оскар» за лучший грим.
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