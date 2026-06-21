Карри Баркер снимет третий фильм для компаний Universal и Blumhouse Atomic Monster

Создатель «Обсессии
» Карри Баркер
снимет свой третий фильм для Universal Pictures и Blumhouse Atomic Monster. По информации THR
, режиссер заключил с компаниями сделку на восьмизначную сумму.
Помимо режиссуры, Баркер напишет сценарий по собственной идее и выступит продюсером будущей киноленты. «Я давно мечтал снять этот фильм и очень рад снова сотрудничать с командой Blumhouse Atomic Monster и Universal. Они создали такую площадку для смелых, оригинальных историй, о которой мечтает каждый режиссер, и я не мог бы представить себе лучших партнеров для этого фильма», —
отметил постановщик.
В совместном заявлении Джеймс Ван
и Джейсон Блум
из Blumhouse Atomic Monster сказали: «В фильме "Обсессия" Карри сделал то, что удается лишь немногим режиссерам за целое поколение: он создал нечто совершенно оригинальное, что нашло отклик у огромной аудитории, и именно эта связь для нас важнее всего. Лучшие режиссеры могут работать где угодно, и мы гордимся тем, что у нас растет число проектов с участием Карри. Возможность представить этот проект поклонникам, чьи работы находят отклик, — вот почему мы этим занимаемся».
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«Обсессия»: Любовь до гроба
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом компании Focus Features за всю историю ее существования, собрав в мировом прокате 300 миллионов долларов при бюджете в 750 тысяч $. Во второй полнометражной работе Баркера «Всё, кроме призраков
», релиз которой намечен на ближайшее будущее, сыграли сам постановщик, Аарон Пол
, Брайс Даллас Ховард
и Вайолет Макгроу
, уточняет Deadline
.
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