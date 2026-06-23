XX международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» объявил состав жюри конкурсной программы, внеконкурсные программы и специальные события юбилейного 20-го смотра.
фото: пресс-служба смотра
Победителей в международной программе определит профессиональное жюри, в которое вошли актер, монтажер и продюсер, лауреат «Серебряного медведя» за роль в фильме «Развод Надера и Симин» Бабак Карими; программный директор Сеульской синематеки, киновед и кинокритик Ким Сон Ук, итальянский кинопродюсер, режиссёр, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шарретта, режиссер, сценарист и продюсер Алексей Герман-младший, а также актриса Софья Лебедева.
Смотр откроется 26 июня в Юрьевце и продлится до 30 июня. Показы пройдут в Иванове и семи городах Ивановской области — Вичуге, Кинешме, Кохме, Палехе, Пучеже, Родниках и Шуе. Вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации и по билетам, которые можно получить в кинотеатре Лодзь с 26 июня. Основными площадками фестиваля станут кинотеатр «Лодзь», Музейно-выставочный центр, а также арт-пространство ж/д вокзала, где вновь откроется читальный зал для всех желающих.
Также зрителям покажут экспериментальные студенческие секции «Родное сердце» и «Лето в ладони» от студентов и выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ. Помимо кинопоказов, фестиваль подготовил обширную культурную программу, вдохновленную творчеством и философией Андрея Тарковского. Она объединит выставочные, просветительские и специальные проекты, посвященные его роли в истории кино и влиянию на современную культуру. Отдельное внимание в юбилейный год уделено личности и творческому наследию Марины Арсеньевны Тарковской. Ещё один выставочный проект в рамках фестиваля откроется в Юрьевце, в новом общественном пространстве «Лабаз». Выставка «Светлый сад», подготовленная галереей «Гнездо» и АНО «Центр территориального развития Ивановской области», отражает образ райского сада, одну из ключевых метафор в художественном мире Андрея Тарковского.
фото: пресс-служба смотра
Одним из специальных событий фестиваля станет подведение итогов V Всероссийского конкурса видеоарта «Миры Тарковского», организованного РОСИЗО совместно с «Зеркалом» и Международным кинофестивалем короткометражного и дебютного кино «Короче».
РОСИЗО также представит на фестивале выставочный проект «Притяжение космоса», посвященный научно-фантастическому фильму Андрея Тарковского «Солярис» и теме освоения космоса. 27 июня совместно с издательством БОМБОРА состоятся две презентации книг «Нулевые: Подлинная история российского кино» с участием Марии Кувшиновой и «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого, которую представят главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина и соавтор книги, кинокритик Евгений Ткачев.
28 июня в Музейно-выставочном центре состоится творческая встреча с участием Екатерины Тарковской и Георгия Пинхасова — российского и французского фотографа, единственного российского члена международного агентства Magnum Photos. Его снимки Арсения, Андрея и Марины Тарковских давно стали важной частью визуальной истории семьи режиссера. В этот же день зрителей ждет презентация нового клипа палехской группы «Сейф».
К юбилейному фестивалю также подготовлена специальная сувенирная программа, созданная в сотрудничестве с региональными культурными и креативными проектами. Совместно с издательством БОМБОРА выйдет фотокнига «Лица фестиваля "Зеркало"», основанная на выставочных проектах фотографа Андрея Сафонова. В нее вошли снимки гостей и друзей фестиваля с 2007 по 2025 год. Еще один проект подготовлен совместно с «Музеями города Юрьевец»: специальная серия открыток создана на основе редких снимков из архива Андрея Тарковского, который бережно хранится и изучается в родном городе режиссера.
В сотрудничестве с «Шуйскими ситцами», одним из старейших текстильных предприятий региона, к юбилейному фестивалю создана лимитированная коллекция одежды и сувениров. В ее основе — творческое наследие Андрея Тарковского и текстильные традиции Ивановской области. В коллекцию вошли платок и шоппер с цитатами режиссера, выполненные в стилистике его рукописных заметок из архива в Юрьевце, а также свитшоты и футболки с использованием исторических рисунков Куваевской мануфактуры из фондов Музея ивановского ситца.
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