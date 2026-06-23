XX международный фестиваль «Зеркало» объявил программу и жюри

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Дарья Храмцова и Александр Галочкин снялись в мелодраме «Пигмалион»

23 июня

«Он очень изменился»: Максим Матвеев в тизер-трейлере сериала «Полдень»

Первая экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» выйдет в этом году