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Детективную драму «Чудо» с Идой Галич покажут на Кинопоиске и Первом канале

25 июня
2026 год

Новости кино >>
25 июня 2026
Кинопоиск и Первый канал покажут «Чудо» с Идой Галич, Денисом Шведовым, Сергеем Гилёвым, Антоном Филипенко, Анастасией Уколовой, Викторией Романенко, Александрой Барышевой и Юлией Вальцефер. Съемки сериала производства кинокомпании «Лунапарк» при участии Первого канала прошли в Москве, Подмосковье и Астрахани. Премьера восьмисерийной детективной драмы состоится сначала на Кинопоиске, а затем на Первом, уточняет пресс-служба телеканала.

В центре сюжета – самая популярная блогер-коуч страны Мия. Она знает о людях главное – чего они хотят на самом деле. То, о чем не говорят вслух даже самому себе. Миллионы людей идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. И их жизни действительно меняются. Но у чуда есть цена – и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него. Исполнительнице главной роли Иде Галич «так понравился этот проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой, и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съемочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки – почувствовать ее настрой, энергию и вдохновение, которое она дает. Для меня это важно. Над сериалом работала шикарная команда, и большая гордость для меня каждый день находиться среди таких профессионалов».

Детективную драму «Чудо» с Идой Галич покажут на Кинопоиске и Первом канале
фото: пресс-служба Первого канала

Сценарий по идее шоураннера и продюсера Александры Ремизовой написали Максим Жегалин и Никита Попов, режиссерами выступили Полина Власенко и Сергей Дьячковский, а генеральными продюсерами — Константин Эрнст и Ольга Филипук. Александре Ремизовой «интересно исследовать глубинные страхи, неосознанные желания и причины, толкающие людей к иррациональному поиску помощи. В сериале "Чудо" мы поднимаем вопрос ответственности за последствия своих действий, не обвиняя во всех бедах родителей и окружение, как это принято сегодня. Наша главная цель — стать для зрителя зеркалом, побуждающим к ответу на простой вопрос: "Чего же я хочу по-настоящему и что я для этого делаю?"».

«Эта история увлекла меня с первых страниц сценария. Сложные пути – это неотъемлемая часть нашего существования. Мы живем во времена, когда каждый из нас отчаянно ищет смысл, ориентиры, что-то настоящее. Наш сериал исследует эту жажду честно и без прикрас: где проходит граница между свободой и зависимостью, между собственным выбором и чужим влиянием? Эти вопросы не имеют простых ответов. За поиском истины я пришла в этот проект. И уверена: история найдет отклик у зрителей – она про каждого из нас», — говорит режиссер Полина Власенко.
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